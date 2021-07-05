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第2届全日本大学生中文演讲比赛暨第20届“汉语桥”日本赛区决赛在线上举行

2021年07月05日11:07 | 来源：人民网-国际频道
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第20届“汉语桥”世界大学生中文比赛日本赛区决赛以在线直播形式举办。中国驻日本大使馆教育处供图。
第20届“汉语桥”世界大学生中文比赛日本赛区决赛以在线直播形式举办。中国驻日本大使馆教育处供图。

人民网东京7月5日电 （吴颖）第2届全日本大学生中文演讲比赛暨第20届“汉语桥”世界大学生中文比赛日本赛区决赛3日以在线直播形式举办。经过激烈角逐，来自早稻田大学、樱美林大学和神户市外国语大学的3名优秀选手赢得了代表日本赛区参加今年“汉语桥”全球复赛和决赛的资格。

中国驻日本大使馆教育处公使衔参赞胡志平致辞时表示，今明两年是“中日文化体育交流促进年”，日中两国将相继举办夏奥会和冬奥会，明年还将迎来中日邦交正常化50周年。这些都为两国加强合作和友好交流提供了重要契机，而代表两国未来的青少年的交流尤为重要。希望有更多的两国青年学习对方的语言，了解对方的文化和社会，成为连接两国的桥梁和纽带，为两国发展长期友好合作作出贡献。

来自日本12所大学的17名选手参加了当天的比赛。比赛内容包括中文演讲、知识问答、才艺展示。在演讲环节中，汉语桥选手以“天下一家”为主题，阐述了自己的理解，表达了希望世界和睦相处的愿望。在才艺表演环节中，选手们还以二胡、京剧、汉服舞蹈、太极拳、书法等形式展示了出色的中文能力和对中国文化的热爱。

此次活动由日本华人教授会议主办、日本孔子学院协议会协办。

(责编：苏缨翔、常红)

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