人民网阿布贾7月4日电 （记者姜宣）近日，尼日利亚和平与冲突解决研究所研究员巴巴图恩德博士在《国民报》《领导者报》等尼主流媒体发表题为《在中国共产党成立百年之际的思考》的评论文章，祝贺中国共产党百年华诞，称赞中国共产党坚持以人民为中心执政理念，始终与人民风雨同舟血脉相连，领导中国取得难以逾越的伟大成就。相信在中国共产党领导下中国未来将更加光明美好。

文章说，中国共产党始终以人民为中心作出决策和开展行动。在中国共产党领导下，中国人民热爱祖国，遵纪守法、勤劳善良，人人机会平等，各项权利受到保障。中国共产党赢得了广大民众充分信任和大力支持，执政基础坚不可摧。中国共产党创立了多党合作和政治协商制度，开辟了中国特色社会主义道路。中国共产党现已成为世界上最大的马克思主义执政党，拥有9500多万党员。

文章说，中国共产党带领中国走出近代百年屈辱历史，开启中华民族伟大复兴新征程。改革开放后，中国共产党审时度势，引领中国在经济、政治、安全等领域取得全方位发展，一跃成为世界第二大经济体，人民生活得到极大改善。中国去年取得脱贫攻坚战决定性胜利，创造了人类减贫史上的奇迹。中国共产党还提出新时代“两步走”战略安排，领导中国在2035年基本实现社会主义现代化，在本世纪中叶把中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。中国共产党过去一百年的功绩将永垂青史，期待中国共产党第二个百年创造更多奇迹。

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