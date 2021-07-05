大约100多万剂临期新冠疫苗遭巴勒斯坦拒收后，以色列正设法为疫苗寻找下家。

据以色列媒体日前报道，100多万剂辉瑞疫苗7月30日到期。以色列公共广播公司报道，如果两周之内找不到买家，以色列可能将把80万剂疫苗销毁。

以色列第12频道电视台报道，以色列政府正与英国谈判，把这批即将到期的疫苗交给英国，英国9月从辉瑞公司获得新疫苗后，还给以色列同等数量疫苗。报道说，谈判“取得进展”，最快可能下周开始执行。

这家电视台同时报道，以色列还咨询辉瑞公司，疫苗在标注的有效期后使用是否仍然有效，暂时未获得明确答复。

6月18日，以色列宣布与巴勒斯坦达成疫苗交换协议，把这些临期疫苗交给巴方，巴方把预定9月或10月接收的辉瑞疫苗交给以方，双方交换数量相当。

这一消息引发巴勒斯坦舆论哗然。巴勒斯坦政府当天晚上宣布，以方提供的首批疫苗“不符合技术指标”，巴方决定取消协议，退回疫苗，等待辉瑞公司直接供应疫苗。

以色列去年底开始接种新冠疫苗以来，920万人口中，大约六成完成两剂疫苗接种。上月初开始，以色列给12岁至15岁的人群接种新冠疫苗。（吕迎旭、尚昊）【新华社微特稿】

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