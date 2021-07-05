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印尼连续三天日增新冠确诊病例超2.5万例

2021年07月05日08:28 | 来源：新华社
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新华社雅加达7月4日电 据印度尼西亚国家抗灾署4日发布的新冠疫情数据，该国较前一日新增新冠确诊病例27233例，这是该数值连续三天超过2.5万例。为控制疫情，印尼在疫情严重的爪哇岛和巴厘岛采取了一系列限制措施。

进入6月以来，印尼新冠疫情快速蔓延，新增确诊病例大幅上升。印尼新冠疫情防控及国民经济复苏委员会主席艾尔朗加此前宣布，6月1日至28日在该国所有行政区实施小规模公共活动限制措施，随后又宣布将限制措施延长至7月5日。

但这些限制措施未能遏制疫情蔓延。过去两周，印尼单日新增病例数屡创疫情暴发以来新高。印度尼西亚国家抗灾署数据显示，截至4日12时，印尼累计新冠确诊病例2284084例，累计死亡60582例，累计治愈1928274例。首都雅加达是全国累计报告确诊病例最多的省级行政区，东爪哇省是累计死亡病例最多的行政区。

数据显示，截至4日，印尼共有3206.4万人至少接种了一剂新冠疫苗，其中1398万人完成了两剂接种。印尼政府计划到明年3月前为全国70%的人口，即1.815亿人完成疫苗接种。

印尼总统佐科7月1日在其社交媒体账号上说，鉴于新冠变异病毒导致该国新增确诊病例快速上升，从3日至20日间在爪哇岛和巴厘岛实施紧急公共活动限制措施。这些措施包括：所有非必需行业员工居家办公；所有教学活动网上进行；关闭购物中心和商场；不允许餐馆提供堂食服务；所有宗教场所、公共设施和其他可能带来拥挤人流的场所临时关闭；公共交通工具最大载客量为额定载客量的70%等。

(责编：崔译戈、燕勐)

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