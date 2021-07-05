新华社东京7月4日电（记者姜俏梅）日本静冈县热海市市长齐藤荣4日晚表示，该市在泥石流灾害中失踪的确切人数尚无法掌握，此前公布的20人下落不明只是泥石流灾害发生后的初步数据。

齐藤荣当晚在记者会上说，灾害发生初期热海市接到报告“无法取得联络”的人数是20人，目前掌握确切的失踪人数“有困难”。居民户籍登记显示，受灾地区共有215名居民，目前有147人无法联系。考虑到其中有人已经搬家或灾害发生后离家避难，还不能把这147人全部归为下落不明者，有关方面正在加紧联系确认。

包括警察、消防和自卫队在内约1100名救援人员4日在灾害现场展开搜救，当天有13人获救，其中1人重伤。至此，泥石流灾害发生后共有23人获救，近400人被安置在热海市设置的15个避难所。

静冈县知事川胜平太在记者会上说，有观点认为泥石流源头附近进行住宅用地修整等导致山体保水能力减弱并引发灾害，县政府将验证其因果关系。

日本静冈县热海市3日上午发生大规模泥石流灾害，已致2人死亡，至少130栋房屋被冲毁。

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