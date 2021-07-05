新华社华盛顿7月3日电 综述：美国变异病毒感染病例激增 独立日假期或面临新风险

新华社记者谭晶晶

近期，美国变异新冠病毒感染病例持续增加，全美每日新增确诊病例数又有抬头趋势。随着7月4日美国独立日假期来临，大量民众出行，专家担忧可能导致变异病毒传播进一步蔓延，给美国疫情防控带来新的严峻挑战。

据美国疾病控制和预防中心2日发布的每周疫情报告，目前美国7日平均日增新冠病例约12500例，较前一周增加了9.1%；7日平均日增住院病例约1870例，较前一周增加了1.1%；7日平均日增死亡病例约200例，较前一周下降了11.5%。

美疾控中心根据现有几种变异毒株导致的感染病例数量分布预测，德尔塔毒株（印度首先报告的B.1.617.2变异新冠病毒）所致的感染病例所占比例在未来两周将达到美国新增病例总数的26.1%。

美疾控中心主任萝谢尔·瓦伦斯基近日表示，德尔塔毒株极易导致“超级传播”。病毒基因测序显示，美国一些地区的测序病毒中有近五成是德尔塔毒株。

白宫在7月1日宣布，为遏制德尔塔毒株传播，联邦政府将派遣多个特别小组，为感染高发地区或高风险地区提供更多的专业指导及抗疫物资。

专家担忧，随着各地陆续解封，民众开始放松警惕，尤其是独立日假期期间大量民众出行，可能会加大变异病毒传播风险。美国汽车协会预测称，美国独立日假期期间将有超过4700万美国人乘汽车或飞机出行，基本回到了疫情前的水平，出行人数与去年同期相比高出40%。

最近美国疫苗接种进度出现减缓迹象，白宫已证实美国无法完成总统拜登此前宣布的在7月4日独立日前让70%的成年人接种至少一剂新冠疫苗的目标。美疾控中心网站数据显示，截至3日，全美完成一剂接种的人数约1.82亿，约占美国人口总数的54.9%；其中完成两剂接种的人数约1.57亿，约占美国人口总数的47.3%。

公共卫生部门数据显示，疫苗接种率较低的地区受德尔塔毒株侵袭的风险很高。以密西西比州为例，该州完全接种疫苗的民众比例不到30%，并且过去一个月的新增确诊病例和死亡病例中，超过90%为未接种疫苗人群。

专家表示，公众尽快接种疫苗对于疫情防控至关重要。如果疫苗接种不能快速推进，一旦传染性更强的德尔塔毒株成为流行的主要毒株，还可能演变出更加危险的变异病毒，导致更多的感染病例，使又一波疫情在秋季卷土重来。

美疾控中心研究显示，目前美国18岁至29岁群体的疫苗接种率较低，18岁至39岁群体的接种意愿最低。美疾控中心称，目前获批在美紧急使用的3款疫苗能对包括德尔塔毒株在内的变异病毒感染提供保护效力。

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