本报记者 吴 刚

中国共产党成立100周年是具有重大历史意义、世界影响的大事喜事，受到国际社会高度关注。“七一”前后，多国政党政要及友好人士致函致电习近平总书记和中共中央，热烈祝贺中国共产党成立100周年。

致贺形式多种多样，有书面致贺，有视频致贺，有通过党内政治决议形式致贺，有集体“红色着装”研讨并以研讨成果致贺，也有不同国家政党联署致贺等等。致贺主体具有广泛代表性，既有国家元首、政府首脑、议会领导人和政党领袖，也有国际组织、智库负责人、国际工商界人士等等，充分表明中国共产党建党100周年的广泛深刻影响。致贺内容更加立体全面，视角贯通中共百年奋斗的光辉历程，重点聚焦习近平总书记的领袖风范和中共十八大以来取得的辉煌成就，对中国共产党为人类进步事业作出更大贡献充满期待。

习近平新时代中国特色社会主义思想闪烁着真理光芒

外国政党政要和各界人士普遍认为，习近平新时代中国特色社会主义思想是中国共产党理论创新的最新成果，不仅立足于中国人民利益，更着眼于全人类共同福祉，具有世界意义。

老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦表示，以习近平总书记为核心的中共中央继承优良传统，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持与中国实际相结合推进马克思主义中国化，创立了习近平新时代中国特色社会主义思想，为新时代中国特色社会主义建设提供了思想指南。

南非非国大主席、总统拉马福萨表示，中国共产党始终坚持理论创新、勇于自我革命，习近平新时代中国特色社会主义思想是对世界社会主义运动和马克思主义的重要贡献。习近平总书记提出的人类命运共同体理念和“一带一路”倡议描绘出实现全人类宏伟愿景的具体路径，体现了理论和实践的辩证统一。

巴西共产党、智利共产党、哥伦比亚共产党等拉美多国共产党在联署贺函中一致表示，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，中国共产党恪守为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命，坚定不移地推进中国特色社会主义建设，推动构建人类命运共同体，正不断取得新的更大的成就。

埃及总统塞西、博茨瓦纳民主党总书记巴洛皮、柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒等表示，习近平新时代中国特色社会主义思想以全新的视野深化了对人类社会发展规律的认识，拓宽了发展中国家向现代化迈进的路径。在这一思想的指引下，中国传承伟大中华文明并从自身历史中不断汲取推进现代化的动力，已成为国际社会努力研究借鉴的成功故事。

黎巴嫩未来阵线主席、候任政府总理哈里里，俄罗斯联邦共产党中央委员会主席久加诺夫，尼泊尔共产党（毛主义中心）主席、前政府总理普拉昌达等表示，习近平新时代中国特色社会主义思想特别是其中的人类命运共同体等理念，代表着全人类共同价值，指明了人类未来的发展方向，为建设自由、公正、美好的世界带来了希望，将进一步推动世界各国共同发展、维护国际公平正义。

习近平总书记的远见卓识和雄才伟略，引领了前所未有的时代变革

外国政党政要和各界人士普遍认为，习近平总书记具有卓越的领导风范、磅礴的思想伟力和博大的人类情怀，在政治、经济、社会、文化等领域采取的前瞻性政策展现出高超的政治智慧，充分显示出大国大党领袖的远见卓识和雄才伟略，引领了前所未有的时代变革。

纳米比亚人组党主席、总统根哥布，北马其顿“马其顿社会民主联盟”主席、总理扎埃夫等表示，习近平总书记以非凡伟力和卓越智慧领导中国共产党和伟大的中国人民不断书写新的历史。

哈萨克斯坦“祖国之光”党主席、首任总统纳扎尔巴耶夫表示，中国共产党和中国人民有习近平总书记这样的领袖领航掌舵，是莫大幸事。面对错综复杂的国际形势，必须要有习近平总书记这样果敢刚毅的领导人为民担当，一锤定音。

肯尼亚朱比利党总书记图朱表示，习近平总书记深刻洞察当今世界发展大势和全球政治经济挑战，引领中国和世界进入新时代，赢得中国人民和全世界人民的信赖。

委内瑞拉统一社会主义党主席、总统马杜罗表示，中国共产党取得伟大成就，让世界见证了以习近平总书记为核心的中共中央无可争议的领导力。

也门全国人民大会党副总书记、议长巴尔卡尼，保加利亚共产党中央委员会第一书记帕乌诺夫，美国共产党国际书记罗德里格斯等表示，习近平总书记具有大国大党领袖的责任担当和伟大品格，领导中华民族伟大复兴事业破浪前行。

苏里南民族民主党主席、前总统鲍特瑟，巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）总书记伊克巴尔等表示，习近平总书记展现出卓越的领导能力和非凡的领导艺术，中国已建设成为当今世界强国之一。

中国共产党带领中国人民取得举世瞩目的辉煌成就

外国政党政要和各界人士普遍认为，中国共产党的百年历程是国家和民族发展的壮丽史诗，特别是中共十八大以来，以习近平总书记为核心的中共中央带领中国人民取得脱贫攻坚战、全面建成小康社会、抗击疫情等重大胜利，谱写中华民族伟大复兴的新篇章。

朝鲜劳动党总书记、朝鲜民主主义人民共和国国务委员长金正恩表示，中共十八大以来，习近平总书记领导中国共产党和中国人民，在全面建成小康社会、彻底消除贫困的斗争中取得决定性胜利，成功抗击全球公共卫生危机，极大提升了综合国力和国际威望，踏上了全面建设社会主义现代化国家的历史新征程。

越共中央总书记阮富仲表示，100年来，中国共产党领导中国人民从胜利走向胜利，建立了中华人民共和国，开启改革开放事业，推动中国特色社会主义进入新时代。特别是中共十八大以来，在以习近平总书记为核心的中共中央坚强领导下，中国人民实现第一个百年奋斗目标，正朝着第二个百年奋斗目标稳步迈进。

莫桑比克解放阵线党主席、总统纽西表示，100年来，中国共产党带领中国人民接续奋斗，把中国建设成了强大的国家和促进全世界团结、和平、发展的楷模。

欧洲左翼党主席比尔鲍姆、丹麦社会民主党总书记克里斯滕森、埃及前总理沙拉夫等表示，中国共产党的领导极大增进了人民的福祉，让中国经济社会面貌焕然一新。以习近平总书记为核心的中共中央致力于维护民族和睦、消除绝对贫困，有力领导全面从严治党、打击腐败等富有远见的行动，中国经济充满活力，发展成就令人瞩目。

土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、日本众议院前议长河野洋平、葡萄牙共产党总书记德索萨等表示，中国共产党自成立以来，始终团结带领中国人民，建立和完善社会主义制度，领导中国实现经济社会文化各领域蓬勃发展，走过波澜壮阔的历史征程，在世界舞台上发挥日益重要的作用，成为全世界钦佩、赞赏与尊敬的国家。

中国共产党对人类繁荣与进步事业发挥重要作用

外国政党政要及各界人士普遍认为，在习近平总书记的英明领导下，中国共产党始终为促进人类进步事业而奋斗，已成为当今世界政治舞台最稳定、最理性的力量，是国际持久和平、各国合作共赢的坚强保障。

柬埔寨人民党主席、政府首相洪森表示，中国共产党努力增进不同国家、不同政党、不同群体之间的相互理解和信任，推动构建求同存异、相互尊重、互学互鉴的新型政党关系，始终致力于世界和平与繁荣。

塞尔维亚前进党主席、总统武契奇表示，中国共产党高举自由、平等、尊重国际法和联合国宪章原则的旗帜，反对霸权主义，致力于维护广大发展中国家的权益。习近平总书记提出的富有远见的“一带一路”倡议，致力于推动全球发展繁荣，正是这一理念的集中体现。

阿根廷总统费尔南德斯表示，中国共产党顺应时代要求，在不同历史阶段都善于总结经验、开拓进取。中国积极帮助包括阿根廷在内的世界其他国家发展，为人类进步事业付出了积极努力。

白俄罗斯总统卢卡申科，巴基斯坦人民党联合主席、前总统扎尔达里，摩尔多瓦共产党人党主席、前总统沃罗宁等表示，中国共产党领导中国坚持奉行独立自主的和平外交政策，为推动人类进步事业发挥了巨大作用，为世界其他国家树立了典范。

摩洛哥公正与发展党总书记、首相欧斯曼尼，赤道几内亚民主党主席、总统奥比昂，世界和平理事会主席戈梅斯等表示，中国共产党带领中国人民实行改革开放，成功探索出中国特色社会主义道路，实现经济飞速发展。得益于习近平总书记的执政理念、大刀阔斧的改革和宏伟的倡议特别是“一带一路”倡议，中国已成为世界经济发展的“火车头”。中国特色社会主义道路为全球治理提供了新思路、新方向、新视角。

期待中国共产党贡献更多中国智慧与中国力量

在中国共产党开启第二个百年光辉征程之际，外国政党政要及各界人士向中国共产党和中国寄托美好祝愿，他们一致表示，相信在以习近平总书记为核心的中共中央的坚强领导下，中国人民必将实现中华民族的伟大复兴。他们愿同中国共产党一道，推动建设持久和平、共同繁荣的美好世界。

古共中央第一书记迪亚斯—卡内尔表示，相信在以习近平总书记为核心的中共中央的领导下，中国人民将继续朝着建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化国家前进。

俄罗斯统一俄罗斯党主席梅德韦杰夫表示，在中国共产党建党百年的重要时刻，中国消除了绝对贫困，成为强大的快速发展的国家，充分体现了中国共产党治理国家的担当和能力。祝愿中国共产党根据既定方针、沿着实现中国梦的征程继续前进。

肯尼亚朱比利党领袖、总统肯雅塔，塔吉克斯坦人民民主党主席、总统拉赫蒙，联合国前秘书长潘基文等表示，衷心祝愿中国共产党在习近平总书记的英明领导和习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引下，在实现中华民族伟大复兴的道路上继续奋勇前进，在推进经济社会发展和国家现代化建设中取得新的辉煌成就。

毛里求斯社会主义战斗运动党领袖、政府总理贾格纳特，突尼斯复兴运动主席、国民议会议长格努希，土耳其爱国党主席佩林切克等表示，祝愿在中国共产党的领导下，中国在国际事务中发挥更重要的作用，推动国际秩序均衡发展，继续为全人类的远大未来作出贡献，期待同中国共产党一道，推动建设持久和平、共同繁荣的美好世界。

“胸怀千秋伟业，恰是百年风华”。100年来，中国共产党始终致力于为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，为世界谋大同。中国共产党用彪炳史册的伟大成就、开天辟地的奋斗精神、源源不断的国际贡献，赢得了全世界的赞许和尊重。国际社会对中国道路的理解、认同显著加深，对中国共产党的信心、信任与日俱增，与中国共产党同心、同路、同行者越来越多。

展望第二个百年征程，我们有理由相信，中国共产党必将担当起历史重担，为中华民族伟大复兴和全人类进步事业作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年07月05日 03 版）

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