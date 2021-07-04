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菲律宾军机坠毁遇难者升至45人

2021年07月04日23:43 | 来源：新华网
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新华社马尼拉7月4日电（记者刘锴 闫洁）菲律宾国防部4日晚确认，当天在菲南部苏禄省发生的军机坠毁事件遇难者人数已升至45人，另有53人受伤，至少5人下落不明。除军机搭载的军人外，伤亡者还包括事发时位于坠机现场的平民。

菲国防部在一份最新声明中说，遇难者包括42名军人和3名平民。包括4名平民在内的53名受伤者已被送至医院，救援人员仍在现场搜救，至少5名军人下落不明。声明说，该军机载有96名军事人员，其中包括3名飞行员和5名机组人员。

菲律宾武装部队总参谋长西里利托·索贝哈纳说，这架C-130军用运输机当地时间11时30分左右在苏禄省霍洛岛帕蒂库尔镇降落时坠毁并起火。索贝哈纳表示，飞机坠毁前偏离跑道，试图“重获动力但没有成功”。菲军方早些时候说，一些目击者看到多名军人在飞机坠毁前跳机求生。

目前，飞机坠毁的原因仍在调查中。

菲律宾军方文件显示，这架飞机是菲律宾以“安全合作援助”名义从美军购买的二手飞机，今年2月正式交付菲空军服役。

菲律宾今年数次发生军机坠毁事故。1月，一架“休伊”UH-1型直升机在菲南部布基农省坠毁，机上7人全部遇难。4月，一架麦道520MG型直升机在菲中部保和省附近海域坠毁，1名飞行员死亡、3名机上人员受伤。6月，一架“黑鹰”军用直升机在菲北部打拉省坠毁，机上6人全部死亡。

(责编：袁勃、牛镛)

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