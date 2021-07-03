新华社北京7月3日电 在中国共产党百年华诞之际，多国政党政府领导人等致电致函习近平总书记和中共中央，热烈祝贺中国共产党成立100周年，高度评价中国共产党建党百年来取得的辉煌成就，坚信习近平总书记领导中国共产党将为世界和平发展以及人类进步事业作出更大贡献。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫表示，中国共产党证明了“中国特色社会主义”这一独特理念的科学性。中国共产党既立足当下、又面向未来，必将顺利实现第二个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦。哈方高度重视进一步加强两国互利合作。

喀麦隆人民民主联盟主席、总统比亚表示，中国共产党始终在中国发展进程中发挥领导核心作用，始终是中国改革、发展和稳定的重要保障，始终是中华民族的主心骨和中国在国际舞台上崛起的有力推动者。

基里巴斯总统马茂表示，在习近平总书记擘画的发展愿景和蓝图指引下，中国已成为世界经济的引擎。我们非常高兴有中国这样的朋友在国际层面发出发展中国家的强有力声音，并持续倡导构建人类命运共同体。

佛得角争取民主运动主席、政府总理席尔瓦表示，中国共产党领导中国人民积极推进经济社会改革，将中国建设成世界一流大国，成为新兴经济体的榜样。

尼泊尔众议院议长萨普科塔表示，中国共产党领导中国在扶贫领域取得举世瞩目成就。习近平总书记提出的包括“一带一路”倡议在内的宏伟理念，充分彰显中国愿同邻国和世界其他地区国家一道，实现共同发展繁荣。

黎巴嫩阿迈勒运动主席、议长贝里表示，习近平总书记和中国共产党领导中国取得重大进步和空前繁荣，我们期待进一步加强两国在各领域合作，给两国和世界人民带来更多福祉。

日本自民党干事长二阶俊博表示，中国扎实推进改革开放，取得令人瞩目的成就，已发展成为世界大国。我们期待中国共产党为促进亚洲及世界和平与繁荣作出更大贡献。

孟加拉国工人党主席、议会社会福利委员会主席梅农表示，在习近平总书记领导下，中国发展之快、进步之大令西方资本主义国家相形见绌。习近平总书记不仅以为中国人民谋幸福为己任，也致力于为世界人民谋幸福，促进了人类和平发展。

巴基斯坦穆盟（谢）总书记伊克巴尔表示，中共十八大以来，习近平总书记领导中国共产党在推进内政外交以及加强党的建设等各方面取得惊人成就，展现出卓越的领导能力和非凡的领导艺术。

以色列共产党总书记阿梅尔表示，一百年来，中国共产党始终坚持为中国人民谋幸福，致力于通过消除绝对贫困等持续增进人民福祉，带领中国人民不断迈向更美好生活，推进中华民族伟大复兴征程。

斯里兰卡统一国民力量党总书记班达拉表示，中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心和国家治理最重要的主体，成功领导中国从全球视野采取正确的经济和政治政策，在国际事务中发挥越来越重要作用，为世界其他国家树立了榜样。

印度人民党（团结派）总书记艾哈迈德·汗表示，中国共产党是中国成功应对一切重大挑战的中流砥柱。在习近平总书记和中国共产党领导下，中国取得远超许多发达国家的经济发展成就。

马来西亚沙捞越人民联合党主席沈桂贤表示，中国共产党本着为人民服务的宗旨，努力实现中华民族伟大复兴，使中国发展成为文明进步的现代化国家，成为世界其他政党的治国楷模。

埃及爱国运动党主席拉乌夫表示，中国共产党的诞生为中国开辟了并仍在开辟着广阔发展前景，将中国建设成一个昂首阔步向前进的伟大国家。中国共产党的百年征程已成为世界其他国家研究借鉴的典范。

白俄罗斯共产党中央委员会第一书记索科尔表示，习近平总书记提出的人类命运共同体理念，提供了解决全球发展问题的有效路径。中国在推动国家建设和经济现代化领域积累的成功经验，对世界各国都是极为宝贵的财富。

塞浦路斯民主大会党主席奈奥菲多表示，在中国共产党领导下，中国实施改革开放并取得令人敬佩的巨大发展成就，已跻身当今世界强国之列。

西班牙共产党主席森特利亚和总书记圣地亚哥表示，中国共产党成立一百年来，坚持以人民为中心，积极推进国家建设，取得一系列令世界瞩目的成就。

此外，发来贺电或贺函的还有突尼斯之心党中央委员、国民议会第一副议长萨米拉，伊拉克库尔德斯坦民主党政治局委员、前外长兹巴里，刚果（金）共同争取共和党总书记博兰戈腾戈，哥斯达黎加广泛阵线总书记奥尔特加，阿根廷共产党总书记科特，秘鲁“共同为秘鲁”党主席桑切斯。

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