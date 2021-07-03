新华社北京7月3日电（记者温馨）国务委员兼外交部长王毅3日应邀在清华大学出席第九届世界和平论坛开幕式并发表题为“守护世界和平，推动人类进步”的主旨演讲。

王毅表示，我们刚刚隆重庆祝了中国共产党百年华诞。习近平总书记回顾历史，展望未来，强调中国共产党关注人类前途命运，同世界上一切进步力量携手前进。

王毅说，中国共产党始终坚持和平发展，始终坚持公平正义，始终坚持合作共赢。维护并践行真正的多边主义，是解决当今世界错综复杂问题，有效应对各类传统和非传统安全挑战的正确方向，是打破零和博弈，抵制单边霸凌，真正实现持久和平与共同安全的必由之路。要共同应对迫在眉睫的全球性挑战，共同推进全球热点问题的政治解决，共同反对一切人为制造分裂对抗的危险做法。

王毅说，中国将弘扬全人类共同价值，积极践行新安全观，与各国一道推动建设一个持久和平、普遍安全的世界。

第九届世界和平论坛以“后疫情时代的国际安全合作：维护和践行多边主义”为主题，中外嘉宾500余人以线上线下结合方式出席。

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