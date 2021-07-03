新华社雅典7月2日电（记者于帅帅）经济合作与发展组织（经合组织）秘书长马赛厄斯·科尔曼2日访问雅典期间表示，为应对当前挑战，国际合作比以往任何时期都更加重要。

科尔曼当天在雅典与希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯举行会谈。在随后的联合新闻发布会上，科尔曼表示，当前，国际合作对于应对挑战及寻找最佳解决方案比以往任何时候都更重要。经合组织为国际合作提供良好平台，其协调谈判的双支柱国际税改框架有利于确保国际税收分配公平公正，并有效帮助各国为公共服务提供资金。

经合组织于7月1日发布公告，截至目前，其协调谈判的双支柱国际税改框架已得到130个国家和司法管辖区支持。

经合组织协调国际税收改革谈判近十年，旨在确保大型跨国企业在经营与盈利地纳税，同时确保国际税收体系确定性和稳定性，以适应经济全球化与数字化。

米佐塔基斯表示，希腊支持国际税改框架，认为世界经济复苏必须与减少不平等和加强团结相结合，同时还应该与增加就业和应对气候变化等全球性挑战相结合。

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