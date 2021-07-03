新华社日内瓦7月2日电 联合国人权理事会第47次会议期间，中国常驻联合国日内瓦代表团与委内瑞拉、白俄罗斯、朝鲜、伊朗、叙利亚常驻团2日联合举办“美国移民拘留中心侵犯人权问题”视频边会。与会者介绍了美国移民拘留中心侵犯人权情况，呼吁国际社会关注美国移民拘留中心严重侵犯人权问题，敦促美国采取实际行动保障移民权利。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭在会议上致辞时表示，近年来，联合国人权高专、有关特别机制等多次对美国移民政策和移民人权状况公开表示关切。许多国家在联合国人权理事会第47次会议上对包括美国在内的西方国家侵犯移民权利的行径表示严重关切，敦促美国等国尽快采取措施解决。希望本次会议有助于各方进一步了解美国移民拘留中心真实情况，进一步认清美国人权政策的虚伪性和双重标准。

俄罗斯、委内瑞拉、朝鲜、斯里兰卡、白俄罗斯、伊朗、叙利亚、尼加拉瓜等国代表发言时表示，此次活动使各方进一步了解了美移民拘留中心侵犯人权问题，美在人权问题上的虚伪性和双重标准暴露无遗。美国应立即停止任意拘留移民、强行将移民儿童与其父母分开等做法。联合国人权理事会、有关特别机制应持续关注美侵犯移民人权问题。

美国律师伯顿表示，作为全球唯一未批准《儿童权利公约》的国家，美国实施“骨肉分离”措施，强迫大量移民儿童与父母分离，严重侵犯儿童权利，美移民拘留中心对移民的大规模非人道待遇严重违反《禁止酷刑公约》。美国美利坚大学人类学副教授派恩表示，移民拘留已成为美国暴利行业，拘留中心生活条件和医疗卫生条件极为恶劣，不少移民因疏于照料死亡，拘留中心承包商往往不必承担任何责任。

30余国常驻团官员、联合国人权高专办官员、特别机制助手、非政府组织代表及媒体记者等50余人参加本次视频边会。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)