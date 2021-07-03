新华社萨拉热窝7月3日电 专访：“中国的行事之道是国家间建立信任的有效途径”——访波黑主席团轮值主席多迪克

新华社记者张修智

“在当今日益多极化的世界中，中国始终对世界怀有善意，主张互不侵犯、互不干涉内政等的国际关系准则。”波黑主席团轮值主席多迪克日前在萨拉热窝接受新华社记者专访时如是说。

他说：“西方动辄以经济和政治施压相要挟，谋求别国成为其忠实的追随者，但中国从不这样做，中国的行事之道才是在国家之间建立信任的有效途径。”

日前，多迪克发表公开声明，认为波黑联署加拿大在联合国人权理事会第47次会议上推动的抹黑中方的共同发言是非法的，他完全支持中国领土完整和中国为维护主权采取的所有行动。波黑主席团未授权波黑外交部联署，因此波黑无权加入某些国家关于中国人权状况的共同宣言。波黑外交部的单方面行为违反波黑宪法和法律，是对中国内政的干涉，严重破坏波中友好关系，是不被允许、不可接受的。

在专访中，多迪克表示，他希望未来的世界是一个公正的世界，人们彼此充分尊重，没有强权的傲慢，他坚信中国能够为这样的新世界作出重大贡献。

多迪克说：“波黑新冠疫情暴发以来，中国政府毫不犹豫地向波黑提供了大量援助，也向全世界展现了自己的能力与善意。”

他说，疫情暴发初期，中国即帮助波黑公民获得抗击疫情急需的防护装备，后来又向波黑提供新冠疫苗，帮助波黑启动了疫苗接种。“在这一过程中，两国友谊得到进一步加强。”

多迪克反对西方一些国家将疫情政治化的做法，特别是在疫情问题上对中国横加指责。他认为，一些西方国家防疫、抗疫不力，却将疫情政治化，“中国倡导构建人类命运共同体，而某些国家却信奉单极世界观念，迷恋继续做世界警察”。

波黑是欧洲最早响应“一带一路”倡议的国家之一。近年来，中波两国经贸往来日益密切，文化交流不断加深。新冠疫情暴发以来，两国携手抗疫，守望相助，在波黑的中国企业克服疫情带来的种种挑战，努力推进两国合作项目，在波黑社会赢得口碑。

多迪克以波中两国合作的斯坦纳里火电站为例，批评一些西方政客对中国在欧洲投资的指责与怀疑已到了非理性地步。“一些人一直在排放问题上攻击这家电站，给中国技术贴上负面标签，但检测结果显示，中国的技术能够有效减少（温室气体）排放量，相关数据还优于有关方面的标准，最近一段时间我们再也听不到这种批评，因为他们已经无话可说了。”

“我们必须清楚地意识到，中国的发展会为我们带来机遇。中国从未要求任何国家改革政治体制，但有些势力常常将一系列要求作为向波黑提供贷款的前提，而这些要求与经济毫无关系。”多迪克直言。

“我支持中国的政策不是因为中国要求我这样做，而是因为中国从不附加政治条件，却能为我们推进重大经贸项目提供（与西方）同等的支持。”他说。

在中国共产党成立百年之际，多迪克表示诚挚的祝贺。他说：“在中国共产党领导下，中国成功完成脱贫攻坚目标，为很多国家解决经济发展方面的问题树立了典范。”

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