新华社伦敦7月2日电（记者张家伟）美国研究人员日前在英国期刊《自然》上发表报告说，他们利用有活性的疟原虫和预防性药物开发出新型疟疾疫苗，在小规模临床试验中展现了高水平保护效力。

疟疾是由疟原虫寄生于人体引起的寄生虫病，主要经由受感染的蚊子叮咬传播。美国国家过敏症和传染病研究所等机构的研究人员针对疟原虫特性设计了新的疫苗策略。

在几十名健康成年志愿者参与的疫苗临床试验中，志愿者被注射了弱化毒性的恶性疟原虫“子孢子”（即孢子状的寄生虫）、一剂乙胺嘧啶或氯喹，后两种药物分别能杀死进入肝脏和进入血液阶段的寄生虫。3个月后，这些志愿者被人为地感染疟原虫，以评估这种策略的效果。

研究发现，对于被注射疟原虫子孢子联合乙胺嘧啶的志愿者，如果3个月后感染与疫苗所用疟原虫同种的寄生虫，那么高剂量的上述疫苗能提供高达87.5%的保护效力；如果3个月后感染异种疟原虫，该高剂量疫苗的保护效力可达77.8%；在被注射疟原虫子孢子联合氯喹的情况下，这种高剂量疫苗在3个月后感染异种疟原虫的6名志愿者身上实现了100%的保护效果。

研究人员说，上述疟疾疫苗针对异种疟原虫展现了高水平保护效力。试验数据表明，对于前往疟疾流行地区旅行或生活在疟疾流行地区的人们来说，这是前景可观的免疫方法。

《自然》网站援引世界卫生组织全球疟疾项目主任佩德罗·阿隆索的话报道说，疟疾疫苗研发在很长一段时间里被忽视了，这项研究提供了关于如何对疟疾免疫的重要信息。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)