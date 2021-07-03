人民网联合国7月2日电 （记者李晓宏）7月2日，中国常驻联合国副代表戴兵大使在安理会非洲和平与安全问题公开会上发言指出，埃塞俄比亚提格雷州问题是埃塞内部事务，相信埃塞人民有智慧、有能力处理好，国际社会提供帮助必须充分尊重埃塞主权和主导权，共同帮助埃塞度过难关。

戴兵表示，中方密切关注提格雷州局势发展。埃塞政府日前宣布在提格雷州单方面停火，以保障当地农耕和人道主义救援工作正常开展，中方对此表示欢迎。希望提格雷地区实现全面停火，支持有关各方通过政治对话解决分歧，让包括提格雷州民众在内的全体埃塞民众享有和平稳定，实现发展繁荣。中方支持非盟继续发挥建设性作用，欢迎非盟委员会主席法基向埃塞提供帮助。

戴兵表示，中国政府为埃塞人道救援提供了力所能及的帮助。中国政府提供的粮食援助将于近日运达，中国向埃塞捐赠的新冠疫苗也惠及提格雷州民众。埃塞政府积极应对提州人道需求，向受困民众提供救助，恢复当地生产生活，全面放开人道准入，取得良好成效。提州人道援助仍面临严重资源短缺，国际社会要加大力度提供紧急人道援助，联合国人道救援指导原则要得到充分遵守。

戴兵强调，提格雷州问题总体上是埃塞内部事务，相信埃塞人民有智慧、有能力处理好。国际社会提供帮助必须充分尊重埃塞主权和主导权，目的是共同帮助埃塞度过难关，维护埃塞和地区和平稳定。安理会应慎重把握处理埃塞问题的时机和方式，确保对改善提格雷州局势发挥积极正面作用，而不是相反。

戴兵表示，埃塞俄比亚是非洲之角“稳定锚”，对地区和平安全具有重要影响。维护埃塞和平稳定是埃塞全体民众的共同心声，也是非洲国家和国际社会的共同期待。中方愿同国际社会一道为此付出努力。

(责编：张信凤、刘慧)