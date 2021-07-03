新华社联合国7月2日电 第75届联合国大会2日举行中等收入国家高级别会议。联大主席博兹克尔、联合国秘书长古特雷斯致开幕辞，全体会员国与会。在中国共产党百年华诞之际，中国常驻联合国代表张军出席会议并发言，向国际社会介绍中国发展成就，阐释中国“发展密码”。

张军强调，作为世界上最大发展中国家，中国和其他中等收入国家一样，为实现经济社会发展作出了不懈努力。经过全体人民艰苦奋斗，中国取得了举世瞩目的发展成就，在中华大地上全面建成小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题。这些成就不是天上掉下来的，更不是任何人赐予的。中国发展的密码，在于坚持中国共产党领导，开辟出一条符合国情并得到人民广泛拥护的发展道路。

张军表示，7月1日是中国共产党成立100周年华诞，全国上下隆重举行庆祝活动，党的领导人在庆祝大会上发表重要讲话。14亿中国人民沉浸在喜悦之中，为取得的巨大发展成就深感骄傲和自豪。

张军说，站在新的起点上，中方正在意气风发向着第二个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴迈进。无论国际风云如何变幻，中国始终是和平的力量、发展的力量、进步的力量。中国将继续同世界上一切爱好和平的国家和人民一道，共同推动构建人类命运共同体。

张军还就中等收入国家问题介绍中方原则立场。他表示，新冠疫情在全球肆虐，给包括中等收入国家在内各国的经济社会发展造成巨大冲击。疫苗短缺、经济低迷、失业加剧、气候变化、粮食安全等问题给这些国家带来严峻挑战。国际社会必须高度重视中等收入国家遇到的困难，采取有效措施，向其提供疫苗、资金、技术等支持，营造公平公正的发展环境。

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