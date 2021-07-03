人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

中国常驻联合国代表：中国发展的密码，在于坚持中国共产党领导

2021年07月03日11:03 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国7月2日电 第75届联合国大会2日举行中等收入国家高级别会议。联大主席博兹克尔、联合国秘书长古特雷斯致开幕辞，全体会员国与会。在中国共产党百年华诞之际，中国常驻联合国代表张军出席会议并发言，向国际社会介绍中国发展成就，阐释中国“发展密码”。

张军强调，作为世界上最大发展中国家，中国和其他中等收入国家一样，为实现经济社会发展作出了不懈努力。经过全体人民艰苦奋斗，中国取得了举世瞩目的发展成就，在中华大地上全面建成小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题。这些成就不是天上掉下来的，更不是任何人赐予的。中国发展的密码，在于坚持中国共产党领导，开辟出一条符合国情并得到人民广泛拥护的发展道路。

张军表示，7月1日是中国共产党成立100周年华诞，全国上下隆重举行庆祝活动，党的领导人在庆祝大会上发表重要讲话。14亿中国人民沉浸在喜悦之中，为取得的巨大发展成就深感骄傲和自豪。

张军说，站在新的起点上，中方正在意气风发向着第二个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴迈进。无论国际风云如何变幻，中国始终是和平的力量、发展的力量、进步的力量。中国将继续同世界上一切爱好和平的国家和人民一道，共同推动构建人类命运共同体。

张军还就中等收入国家问题介绍中方原则立场。他表示，新冠疫情在全球肆虐，给包括中等收入国家在内各国的经济社会发展造成巨大冲击。疫苗短缺、经济低迷、失业加剧、气候变化、粮食安全等问题给这些国家带来严峻挑战。国际社会必须高度重视中等收入国家遇到的困难，采取有效措施，向其提供疫苗、资金、技术等支持，营造公平公正的发展环境。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部