新华社达喀尔7月3日电 专访：中共的坚强领导和出色的组织动员能力是中国成功的关键——访几内亚比绍民主更替运动（15人小组）全国书记巴尔博萨

新华社记者邢建桥

几内亚比绍民主更替运动（15人小组）全国书记托马斯·戈梅斯·巴尔博萨日前在首都比绍接受中国和几比媒体联合视频采访时说，中国共产党的坚强领导和出色的组织动员能力是中国取得成功的关键，“这在消除极端贫困和快速有效控制新冠疫情中得到了有力体现”。

民主更替运动（15人小组）是几内亚比绍总统恩巴洛所在政党。巴尔博萨在采访中代表恩巴洛向中国共产党成立100周年表示祝贺，并感谢中国共产党和中国人民为促进世界和平与发展所作贡献。

巴尔博萨一直密切关注中国建设中国特色社会主义的实践。他表示，中国共产党以非凡的政治智慧和高效的执行力带领中国取得令世界瞩目的成就，令人称赞。

巴尔博萨特别谈到中国为促进抗击新冠疫情国际合作所作贡献。他说，面对新冠病毒这一全人类共同的敌人，中国采取措施有效控制国内疫情的同时，还向其他国家提供帮助。

巴尔博萨回顾了几比和中国双边关系发展历史。他说，中国是几比国家发展最重要的合作伙伴，中国在基础设施建设、农业、渔业、公共卫生、教育等领域为几比提供了支持和帮助，“我们铭记于心”。

巴尔博萨强调，中国与非洲国家开展的合作为非洲人民带来了实实在在的好处，在当地广受好评。他期待未来中国与几比以及其他非洲国家的友好关系进一步得到加强。

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