美国疾病控制和预防中心主任萝谢尔·沃伦斯基7月1日说，眼下美国仍有约1000个县的新冠疫苗接种率不足30%，主要集中在东南部和中西部地区。鉴于变异新冠病毒德尔塔毒株持续传播，这些地区的新冠病例很可能增加。

沃伦斯基当天说，这些疫苗接种率低的地区“是最脆弱的”。“鉴于德尔塔毒株在美国国内持续传播，如果不能给更多人接种疫苗，可以预见的是，我们将看到感染病例增加。”

据商业内幕网站报道，美国各地近来出台多项举措鼓励人们接种疫苗，比如现金抽奖、奖励体育比赛门票等，但近三个月来，疫苗接种速度大幅放慢。以6月30日为例，当天美国疫苗接种不足43万剂，而4月份接种高峰期时，日均接种量超过300万剂。

过去两周，美国19个州的日均病例数增加。其间，密苏里州和阿肯色州病例数分别增长55%和63%。数据显示，这两州分别有40多个县和20多个县疫苗接种率不足30%。

德尔塔毒株最早于2020年10月在印度被发现。依照沃伦斯基说法，眼下美国新增新冠感染病例中约25%感染的是德尔塔毒株，在有些地区，这一比例更是达到近50%。德尔塔毒株将在几周内成为美国的主要致病毒株。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇上个月说，德尔塔毒株是美国消除境内新冠疫情所面临最大威胁，“好消息是我们的疫苗能有效应对它”。

截至目前，美国将近一半人口已完成两剂疫苗接种。不过，白宫应对新冠疫情协调专员杰弗里·津茨6月22日证实，美国无法完成在7月4日独立日前让70%成年人接种至少一剂新冠疫苗的目标。美国总统约瑟夫·拜登5月初宣布这一目标。（乔颖）（新华社专特稿）

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