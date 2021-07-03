美国纽约州检察机构7月1日以税务欺诈等罪名对高端不动产开发商特朗普集团及其首席财务官提起诉讼。

特朗普集团及其决策者、美国前总统唐纳德·特朗普称，这起诉讼带有“政治动机”。

【高管获隐性福利】

检方针对特朗普集团及其首席财务官艾伦·魏塞尔贝格尔提起诉讼，罪名包括税务欺诈和伪造经营记录。魏塞尔贝格尔还受到重窃罪指控。

检方说，特朗普集团及魏塞尔贝格尔自2005年以来给企业高管提供福利，却没有入账，以避免纳税。魏塞尔贝格尔本人也是受益者，他在纽约市曼哈顿区公寓的租金、水电气费、停车费由特朗普集团埋单。后者还给魏塞尔贝格尔“报销”孙辈上私立学校的学费、他和妻子所租用奔驰汽车的租车费、儿子购置家具电器的费用及其他私人消费，甚至包括圣诞节期间他给服务人员的小费。支付学费的支票上有特朗普签名。

依据指控材料，魏塞尔贝格尔常住曼哈顿公寓，却声称常驻地是位于纽约长岛的一座普通住宅，借此逃避缴纳大笔个人所得税。

检方指控他多年来隐瞒收入共计176万美元，逃税大约90万美元，获得将近14万美元不应得退税。

按照检方说法，这是一起“大规模且胆大妄为”的逃税案。

特朗普集团和魏塞尔贝格尔都拒绝认罪。魏塞尔贝格尔当天出庭，法官下令他交出护照。

【特朗普称“政治迫害”】

一旦罪名成立，特朗普集团面临罚款。魏塞尔贝格尔的重窃罪罪名如果成立，最高可判处15年监禁。

这一案件还可能影响特朗普集团的经营。“企业一旦受到起诉……会面临严重附带后果，”律师丹尼尔·霍维茨告诉美联社，“金融服务公司不愿意与这类企业往来，后者的融资会受限或中断。”

分析人士推测，借助起诉魏塞尔贝格尔，检方可能迫使他配合调查，交代特朗普集团更多情况。律师罗斯·加贝尔告诉路透社：“这看上去似乎是进一步向魏塞尔贝格尔施压，让他合作追查特朗普。现在还不知道是否能奏效。”

魏塞尔贝格尔现年73岁，在特朗普集团已经效力将近50年。特朗普就任总统前把特朗普集团交给两个儿子和魏塞尔贝格尔打理。据美联社报道，魏塞尔贝格尔尽心竭力为特朗普服务，目前没有迹象显示他会做出对特朗普不利的事。

特朗普集团发表声明，称这起案件“无关法律，而是政治”，企图利用魏塞尔贝格尔“加害前总统”。特朗普集团的辩护律师称：“如果这家公司是别的名字，我认为不会有这些罪名指控。”共和党籍的特朗普也发表声明，称“激进左翼民主党人发起政治迫害”。

案件主办人曼哈顿地区检察官赛勒斯·万斯和纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯都是民主党人。万斯调查特朗普集团和特朗普已经两年多，内容包括这家企业涉嫌虚报资产价值以获得贷款或逃税。

检方否认案件带有政治动机。检察官凯里·邓恩说，大陪审团批准起诉，大陪审团里“没有政治”。

不过，邓恩同时说，这一持续十多年的逃税行为由特朗普集团“最高层管理者精心策划”。詹姆斯在声明中说：“调查将继续，我们将依据事实和法律一查到底。”（惠晓霜）（新华社专特稿）

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