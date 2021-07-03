罕见热浪持续席卷美国西北部地区和加拿大西部地区，截至本月1日仍然高温不退。极端高温天气已造成美加两国数百人死亡，据信他们的死因与高温有关。

过去一周，美国和加拿大多地气温打破历史最高纪录。例如，美国俄勒冈州波特兰市和华盛顿州西雅图市气温均飙升至40摄氏度以上，美国部分地区的气温甚至突破46摄氏度。据一名西雅图居民描述，通常天气凉爽的西雅图“如今气温太荒唐了！我仿佛身处沙漠”。

俄勒冈州法医部门1日说，受热浪影响，该州已有79人死亡，其中多数在马尔特诺马县。马尔特诺马县卫生官员珍妮弗·瓦因斯告诉美联社记者，老年人在热浪袭击中生病乃至死亡的风险较高。例如，该县近日死于高温者的平均年龄为67岁，其中最年长者97岁。

据了解，不少死者家中没有空调或电风扇，并且生前独居，因此身体出状况时没能及时获得救治。马尔特诺马县临时将9座配有空调的图书馆征用为“纳凉中心”，6月25日至28日期间便有7600人涌入这些图书馆。

美国华盛顿州政府部门说，该州超过20人死亡，初步推断死因与极端高温天气有关，州政府预计这一数字还将上升。

连日来，西雅图市港景医疗中心收治了多个因高温患病的病例。医疗中心医生史蒂文·米切尔提醒，预计热浪等极端天气会越来越频繁出现，当地政府及居民应提前做好防范。

加拿大不列颠哥伦比亚省首席法医莉萨·拉普安特说，6月25日至30日期间，该省接到“意外和突然死亡”报告至少486例，远高于正常水平。她说，其中大部分死亡据推断与高温有关，不过具体原因还需进一步调查确定。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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