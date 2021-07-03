新华社莫斯科7月2日电（记者李奥）俄罗斯总统普京2日应约与法国总统马克龙通电话，双方讨论了多个热点问题。

据克里姆林宫发表的声明，俄法总统就两国在国际事务协作方面的系列问题进行了详细磋商，对欧洲稳定和安全议题给予了特别关注。两国总统2019年8月在法国布雷冈松堡就共同努力建立欧洲安全与信任新架构所达成的协议仍具有现实意义。

声明说，两国总统就俄罗斯与欧盟关系现状及前景交换了意见。俄罗斯与欧盟构建具有建设性和可预见性的关系、恢复正常和相互尊重的对话，有助于解决包括国际恐怖主义、卫生、气候、地区冲突等在内的诸多问题。

声明说，就乌克兰国内危机，两国总统表示，双方愿积极推进对话进程，以逐步落实2015年达成的明斯克协议。声明说，乌克兰政府有必要充分履行其承诺，与乌东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）建立直接对话，并从法律层面解决顿巴斯地区特殊地位问题。

声明说，普京向马克龙介绍了俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚于2020年11月和2021年1月就纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）问题达成的三方协议的落实情况。两国总统表示，愿就解决纳卡问题在各方面展开协作，包括通过欧洲安全与合作组织明斯克小组来解决相关问题。此外，双方还讨论了利比亚问题，以及涉及经贸、能源、人文交流等领域的双边关系问题。

另据法国总统府2日发表的新闻公报，马克龙和普京在通话中表示，需扩大两国在欧洲大陆战略稳定问题上的结构性对话。马克龙重申，法国希望在欧盟和俄罗斯之间建立更加信任的关系。（参与记者：唐霁）

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