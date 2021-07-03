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美国塌楼事故遇难者人数升至22人

2021年07月03日08:58 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿7月2日电（记者徐剑梅　邓仙来）美国佛罗里达州迈阿密-戴德县瑟夫赛德镇住宅楼局部坍塌事故死亡人数2日升至22人，其中包括3名儿童，失联人数经核对后降为126人。

　　搜救工作因安全原因1日暂停十几个小时后继续进行。美国媒体2日援引迈阿密-戴德县县长卡瓦的话报道说，已确认坍塌事故造成22人死亡，另有126人下落不明。她已下令拆除出事建筑的其余部分。

　　事故遇难者中有3名儿童。佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯2日说，其中一名遇难者是一名参与搜救的迈阿密消防员的7岁女儿。

　　6月24日凌晨，滨海小镇瑟夫赛德一栋12层住宅楼发生局部坍塌。事故楼房共有136套住房，其中55套在坍塌中损毁。事发1小时后至今，没有发现任何幸存者。迈阿密-戴德县消防官员2日说，迄今为止，只在搜救第一天上午听到过一名女性的声音，但救援人员无法联系她，此后再未听到任何人的声音。

　　目前，坍塌事故索赔和相关民事诉讼已经开始。小镇当局已要求所有楼龄超过30年、高度超过三层的建筑展开结构安全检查并聘请注册岩土工程师对地基和地下土壤进行分析。

(责编：张信凤、杨牧)

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