新华社华盛顿7月2日电（记者刘品然）美国白宫新闻秘书普萨基2日表示，驻阿富汗美军预计将于8月底前完成撤军。

普萨基当天在例行记者会上作出这一表述。美国总统拜登当天早些时候在白宫回答媒体提问时也表示，驻阿美军正按计划撤出，撤军不会在未来数日内完成。

美国五角大楼发言人柯比当天在国防部记者会上确认，美军已将驻阿最大军事基地巴格拉姆空军基地移交给阿富汗军队，并宣布了驻阿美军指挥权变更计划。他说，美军未来将在阿富汗维持少量驻军以保护美外交人员，支持阿首都喀布尔国际机场的安保，继续为阿安全部队提供建议并支持美方反恐行动。

美国媒体此前报道说，美军约650人将继续留在阿富汗保护美外交人员。

阿富汗国防部发言人福阿德·阿曼2日说，美国和北约军队日前已全部撤离巴格拉姆空军基地，该基地已正式移交给阿富汗军队。巴格拉姆空军基地位于阿富汗帕尔万省，距喀布尔约50公里。

拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。近来，阿富汗国内袭击事件不断，安全形势日趋恶化。

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