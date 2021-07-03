新华社北京7月2日电 （记者马卓言）外交部发言人汪文斌2日介绍说，新冠肺炎疫情发生以来，中方坚定秉持疫苗全球公共产品的“第一属性”，在自身需求巨大、疫苗供应十分紧张的情况下，尽己所能向国际社会供应了4.8亿余剂疫苗，是世界上对外提供疫苗最多的国家。

汪文斌在当日例行记者会上表示，中国疫苗的足迹遍布全球五大洲，截至目前，中国已向近100个国家提供疫苗。中方已宣布向新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）首批提供1000万剂疫苗。

他表示，中国疫苗是许多发展中国家获得的第一批疫苗，这些国家形象地将中国疫苗称为“及时雨”。赤道几内亚总统奥比昂表示，中国疫苗为当地焦灼的抗疫战场带来希望的甘霖。津巴布韦总统姆南加古瓦表示，中国捐赠的疫苗犹如隧道尽头的光芒。智利总统皮涅拉表示，中国疫苗安全、有效，通过接种疫苗，我们正在努力降低智利的新冠肺炎感染率及住院、死亡人数。安提瓜和巴布达总理布朗等政要表示中国疫苗已证明了它的有效性和安全性，将为安巴早日实现群体免疫作出积极贡献。

汪文斌说，中国还同多个发展中国家开展联合研发和合作生产，支持相关企业同外方合作开展Ⅲ期临床试验。

他说，中国疫苗在国际社会取得良好声誉，安全性、有效性得到广泛认可，目前已有超过100个国家批准使用中国疫苗。世卫组织已将国药集团、科兴公司的疫苗纳入紧急使用清单。30多位外国领导人带头接种中国疫苗。

“中国将继续在力所能及范围内为实现疫苗在发展中国家可及性和可负担性作出贡献。”汪文斌说，“我们也希望，世界上所有有条件的国家能尽快行动起来，早日兑现承诺，为促进疫苗在全球的公平分配和使用、促进全球抗疫合作作出应有的贡献。”

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