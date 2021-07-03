新华社北京7月2日电 在中国共产党百年华诞之际，多国政党政府领导人等致电致函习近平总书记和中共中央，热烈祝贺中国共产党成立100周年，高度评价中国共产党建党百年特别是十八大以来取得的伟大成就和为世界和平发展作出的重大贡献，期待同中国共产党进一步加强交流合作。

柬埔寨人民党主席洪森表示，100年来，中国共产党风雨兼程、砥砺奋进，团结带领中国人民实现空前进步和繁荣，深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运，为维护世界和平、促进共同发展作出重要贡献。在以习近平同志为核心的中共中央英明领导下，作为世界上人口最多的多民族国家，中国顺利实现了民族团结、社会和谐、经济繁荣。我愿同习近平总书记一道，致力于巩固和深化柬人民党同中国共产党各领域友好合作关系。

阿富汗总统加尼表示，100年来，伟大的中国共产党赢得了广泛的拥护和支持。在习近平总书记和中国共产党的强有力领导下，中国取得前所未有的稳定和发展成就，并为维护世界和平与发展作出重要贡献，充分展现了中国共产党为人民谋幸福的初心和使命。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫表示，习近平总书记是当之无愧的大国领袖和中国共产党的核心，团结带领中国共产党和中国人民实施卓有成效的改革发展战略，促进人民福祉持续改善，推动中国国际声望大幅提升。

塞内加尔争取共和联盟主席、总统萨勒表示，在中国共产党的带领下，特别是在习近平总书记的英明领导下，中国取得举世瞩目的发展成就。我们愿继续同中国共产党发展堪称典范的卓越友好关系。

卢旺达爱国阵线主席、总统卡加梅表示，纵观百年发展历程，中国共产党为人民自由解放和幸福不懈奋斗，展现出前所未有的杰出领导力。中国共产党领导中国发展的成功故事，同样体现在中国为应对贫困、恐怖主义、气候变化和新冠肺炎疫情等全球性挑战所作的重大贡献上。

南苏丹苏丹人民解放运动主席、总统基尔表示，习近平总书记致力于坚持和发展中国特色社会主义，为中国共产党和中国指明了发展方向，我们愿继续学习借鉴中国共产党治国理政经验。

几内亚人民联盟－彩虹联盟创始主席、总统孔戴表示，在以习近平同志为核心的中国共产党领导下，中国各项事业取得全面进步，为世界各国人民树立了榜样。我们将坚决捍卫两党的共同利益，促进两国共同发展，为几中人民更加美好的未来而努力奋斗。

阿尔及利亚总统特本表示，中国共产党领导中国在各领域均取得了巨大成就，使中华民族巍然屹立于世界民族之林，特别是为支持全球正义事业、维护世界和平与安全发挥了积极作用。

委内瑞拉统一社会主义党主席、总统马杜罗表示，100年来，中国共产党取得了全面发展的伟大成就，向着中华民族伟大复兴的目标稳步前行。委内瑞拉坚决支持构建人类命运共同体、推进“一带一路”合作等理念和倡议。

叙利亚总统巴沙尔表示，中国共产党在国际共产主义运动和工人运动中发挥了富有成效的作用，国际政治影响力不断提升，祝愿中国共产党再创新的辉煌。

苏丹主权委员会主席布尔汉表示，在习近平总书记和中国共产党领导下，中国拥有了重要的国际地位。苏中两国和两国人民之间有着强大而牢固的友好关系，我们愿与中国深化各领域合作，进一步造福两国和世界人民。

萨摩亚国家元首图伊马莱阿利法诺表示，中国共产党团结带领中国人民实现了国家独立和民族解放，取得举世瞩目的经济社会发展成就，促进了人类和平与发展的崇高事业。

新加坡人民行动党秘书长、政府总理李显龙表示，中国共产党带领中国克服国内外诸多挑战，引领中国走上了和平与繁荣之路。在习近平总书记的领导下，中国成功消除绝对贫困，实现全面建成小康社会目标。相信“十四五”规划将进一步引领中国向着社会主义现代化国家迈进。

孟加拉国人民联盟主席、政府总理哈西娜表示，在习近平总书记高瞻远瞩的战略谋划和英明领导下，中国取得了举世瞩目、令人鼓舞的发展成就。孟方视中方为可信赖的社会经济发展伙伴，坚信孟中两国政党加强合作将为两国人民带来更多福祉。

安提瓜和巴布达工党领袖、政府总理布朗表示，中国共产党领导中国实现伟大变革，中国已成为国际社会不可或缺的重要力量。在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，中国的繁荣富强为广大发展中国家提供了发展动力和愿景。

格鲁吉亚政府总理加里巴什维利表示，在中国共产党的领导下，中国取得了前所未有的发展成就，衷心祝愿中国继续取得长远发展和持久繁荣。

此外，发来贺电或贺函的还有圭亚那前总统、前政府总理海因兹，亚美尼亚基督教“觉醒”党主席扎格拉比扬，巴布亚新几内亚国民联盟党领袖普鲁埃奇，几内亚比绍社会革新党主席南贝阿，塞内加尔社会党总书记恩迪亚耶，牙买加人民民族党领袖戈尔丁，希腊左联党影阁外长卡特鲁加洛斯。

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