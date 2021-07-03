新华社卢萨卡7月2日电（记者赵宇鹏）赞比亚政府2日在首都卢萨卡为开国总统肯尼思·卡翁达举行国葬，多个国家领导人、国际和地区组织负责人与卡翁达亲属等出席葬礼。

因防疫需要，葬礼严格限制到场人数。赞比亚总统埃德加·伦古发表讲话说，卡翁达是一位伟大的爱国者、卓越的泛非主义者、坚持正义与和平的政治家。他感谢卡翁达为赞比亚所作的贡献，并表示赞比亚人民、非洲人民将永远缅怀卡翁达。

南非、肯尼亚和津巴布韦等国领导人在葬礼上发表讲话，高度评价卡翁达为赞比亚以及南部非洲国家民族解放作出的突出贡献，并表示希望非洲国家团结合作、共同发展。

葬礼结束前，来宾依次瞻仰卡翁达遗容。卡翁达的遗体将于7日被安葬在位于卢萨卡的总统墓地。

卡翁达6月17日在卢萨卡因病逝世，享年97岁。伦古当天宣布，赞比亚进入为期21天的全国哀悼期。伦古7月1日宣布，政府决定于2日和7日全国放假，以便民众有机会与卡翁达告别。他说，疫情期间不能举行大规模聚集活动，希望民众通过观看电视、互联网直播等为卡翁达送行。

卡翁达生于1924年4月，被誉为赞比亚“国父”，是非洲民族解放运动领导人之一。他领导赞比亚人民反抗英国殖民统治并于1964年赢得国家独立，于1964年10月至1991年11月担任赞比亚总统。

卡翁达长期致力于非洲的团结统一和赞中关系长远发展。1964年10月29日，赞比亚成为南部非洲第一个与新中国建交的国家。卡翁达曾多次访问中国，用“全天候朋友”形容赞中、非中关系。

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