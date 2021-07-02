人民网布鲁塞尔7月2日电 （记者张朋辉） 7月2日，联合国人权理事会第四十七届会议举行与言论自由问题特别报告员互动对话。中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使代表朝鲜、白俄罗斯、叙利亚、津巴布韦、斯里兰卡、老挝、伊朗、委内瑞拉、塔吉克斯坦、尼加拉瓜等国做共同发言，对虚假信息对多边人权工作危害性表示严重关切。

共同发言表示，我们严重关切一些国家出于政治目的，编造散布虚假信息，打着人权幌子对别国进行诬蔑抹黑，为干涉别国内政、实施单边强制措施、在人权理事会设立国别机制制造借口。这种做法严重违反《联合国宪章》宗旨和原则，有违人权理事会工作普遍性、公正性、客观性以及建设性对话与合作原则，只会误导国际人权机制工作方向，损害其声誉。我们也对少数特别机制专家不加甄别地采用来自西方媒体和政治组织未经证实的信息、对主权国家进行无端指责的做法表示严重关切。

共同发言敦促有关国家立即停止编造散布虚假信息，停止将人权作为政治工具。希望有关特别机制专家公正、客观履职，尊重会员国政府提供的权威信息，以免被别有用心的人利用。

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