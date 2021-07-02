人民网罗马7月2日电 （记者叶琦）当地时间6月30日，马耳他NET TV电视台“生活与时尚”栏目播出“中国旅游文化周”专题节目，多角度采访、报道和展示中国丰富多彩的文化和旅游资源。

此次节目以对文化中心主任杨晓龙、媒体推广和公共关系主管林瑶的采访为主线，在约半个小时的时间内高度浓缩、串联集成了“美丽中国·冰雪之旅”微短视频展播、“美丽乡村与非遗保护”视频展播和互动体验、“中国味道—乐享北京”短视频展播、“中国味道—新疆美食之旅”系列微纪录片、“健康中国游—太极拳微课堂”等精彩内容。采访在桑塔露琪亚市的中国静园进行，适逢《美丽中国》户外图片展的举办，杨晓龙以英语简要介绍了北京冬奥会举办地和中国冰雪旅游资源，分享了对新疆美食、乡村与非遗以及中医理念的个人体验和认识。林瑶则用马耳他语推介了中国久负盛名的太极拳和出神入化的匠造艺术等内容。主持人霍格在节目播出时增加了导语和旁白。绿树掩映下的张张精美图片，廊腰缦回的中国园林以及代表性的中国文化雕塑和喷泉影壁，现场取景增强了节目的当地联系和生动气韵。

6月16日，中国驻马耳他大使于敦海接受霍格另一档时事节目专访，就中国抗击疫情情况、中国经济发展成就、中国应对气候变化努力、什么是真正的多边主义、中国共产党的理念和品格、中马关系以及香港、新疆问题的事实与真相等话题回答了霍格的提问。短时间内，马耳他知名主持人两次关于中国不同角度的采访报道，进一步丰富和扩大了此次线上“中国旅游文化周”的活动内容和影响人群。

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