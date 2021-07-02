新华社巴塞罗那7月1日电（记者张铖 谢宇智）为期4天的2021世界移动通信大会1日在西班牙巴塞罗那闭幕。与往年相比，本届通信大会略显“黯淡”，众多知名商家缺席线下展览，终端产品发布数量锐减，但大会所展示的5G等新技术的应用前景依然备受关注。

5G技术、人工智能等仍是本届通信大会聚焦的主题，其中5G技术的应用已延伸到生活的各个方面。例如，中国中兴通讯与意大利红十字会合作推出了一款5G智慧T恤，可以帮助医护人员远程监测慢性病患者的体征指标等，确保他们能获得及时的医疗和护理服务。这款T恤将聚合传感器直接集成入织物，可实时监控穿戴者的呼吸、心跳、体温、肌肉力量等指标，并通过5G信号传输帮助医护人员作出快速反应。

法国“橙”电信公司为参观者提供了一项独特的体验：通过佩戴虚拟现实眼镜可实时操控一艘位于西班牙巴伦西亚港口的小型船只。安装在船身上的摄像头依靠5G超带宽传回视频流，并通过操控者佩戴的虚拟现实眼镜将船只四周的环境“真实”呈现在眼前，甚至连小船启动时海风和海浪的声音都能听得一清二楚；而5G的超低延时性则使操控者能以毫秒级别的时间差来准确操控船只。

“橙”电信公司西班牙网络转型部门总监阿尔莫纳西德说，这一体验结合了5G、虚拟现实等技术，让人们看到了5G应用的更多可能，“5G技术能够应用于工业领域机器的远程精密操控，并将应答延迟时间降到最低。此外，5G网络下的视频具有高像素优势，因此也可以应用于远程医疗诊断和协助等”。

在本届通信大会的展台上，人们还能看到5G技术在农业种植、工业生产，甚至在城市管理中的更多运用示范。

世界移动通信大会是通信行业的年度盛会之一。受新冠疫情影响，去年展会被迫取消，今年展会也由冬季改为夏季举行，并采用实体与虚拟展厅并存的方式进行展览，共有约1000家线上及线下展商参展。

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