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新研究：mRNA新冠疫苗可诱导持久的免疫反应

2021年07月02日17:29 | 来源：新华社
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新华社北京7月2日电 新冠疫苗的保护效力究竟能持续多久一直是科学界关注重点。日前在线发表于英国《自然》杂志网站的一项研究显示，在接种第一剂近4个月后，mRNA（信使核糖核酸）新冠疫苗诱导的免疫反应仍然活跃。

在感染病毒或接种疫苗后，人体淋巴结内会产生一种名为“生发中心”的特殊结构，它被称为“B细胞训练营”，可以使B细胞分化为能够识别病毒的记忆B细胞。因此，“生发中心”是免疫反应的关键，它存在时间越久，人体产生免疫力就会越强并且越持久。

在最新研究中，来自美国圣路易斯华盛顿大学医学院等机构的研究人员检测了志愿者接种辉瑞新冠疫苗（BNT162b2）后腋窝淋巴结内产生的“生发中心”持续存在时间。

辉瑞疫苗是一款mRNA新冠疫苗。研究发现，接种第一剂疫苗3周后，14名接受检测的志愿者体内都形成了“生发中心”，并产生了靶向新冠病毒的B细胞。接种第二剂加强针后，形成“生发中心”的反应更强烈并保持在较高水平。接种第一剂疫苗15周后，10名接受检测的志愿者中有8人体内可以检测到含有B细胞的“生发中心”。

研究人员称，这项研究证明mRNA新冠疫苗可诱导持久的含有B细胞的“生发中心”反应，从而产生强健的体液免疫反应。该研究是《自然》提前刊发的尚未经编辑的早期版本，在最终版本刊发前还要经过进一步审议。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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