新华社开罗7月2日电 （国际观察）美国，中东地区最大的“人权罪犯”

新华社记者王健

美军日前对伊拉克和叙利亚边境地区发动空袭，造成至少5人死亡，其中包括一名儿童。这是美国拜登政府上任以来第二次对中东地区发动军事行动。此前在5月份新一轮巴以冲突中，美国不顾大量巴勒斯坦平民死伤，多次阻挠联合国化解冲突的努力。

中东地区纷飞战火、混乱动荡的背后，到处都有美国的身影。多年来，美国打着所谓“人权”“民主”幌子，假借“反恐”名义，频频发动战争、煽动冲突、搅乱政局，导致数十万人丧生，数百万人沦为难民，多国经济社会遭受重创，民生凋敝……种种铁一般的事实证明，美国是中东地区最大的“人权罪犯”。

人道灾难

入侵、轰炸、制裁、暗杀、煽动国内叛乱、支持代理人战争、提供武器弹药、培训反政府武装……多年来，美国在中东地区犯下的人权罪行罄竹难书，给地区人民带来深重的人道主义灾难。

2003年，美国编造伊拉克拥有大规模杀伤性武器的谎言入侵该国。在这场长达7年多的战争中，超过20万伊拉克平民死亡，约250万人沦为难民。以美国为首的联军还大量使用贫铀弹和白磷弹，导致战后伊拉克婴儿出生缺陷率大幅上升。美军还被曝出举世震惊的阿布格里卜监狱虐囚等一系列丑闻，其对伊拉克人人权的粗暴践踏遭到世界舆论普遍谴责。

叙利亚2011年爆发内战，美国及其西方盟友不仅大力支持反对派武装试图推翻叙政府，还不断对叙施加制裁，使得该国经济社会发展遭受重创，无数叙利亚人深陷苦难。2017年以来，美国还以“阻止叙政府使用化学武器”为由，对叙展开空中打击，造成大量平民死伤。根据世界粮食计划署2020年4月的调查，大约三分之一的叙利亚人没有足够的食物，87%的人没有储蓄。目前仅联合国难民署登记的叙利亚难民就有近560万人。

在美国等西方国家的政治干预和炮火攻击下，利比亚在过去10年间从一个曾经富裕的国家变得满目疮痍。2011年，美国联合西方多国以空袭政府军的方式支持利比亚反对派，强行推翻卡扎菲政权。战后的利比亚分崩离析，纷争四起，武装割据，交战频繁。

这些年来，美国军费不断上涨，屡创新高，穷兵黩武的脚步从未停下。美国联邦参议员伯尼·桑德斯说，他非常担心美国继续在中东地区的军事行动，“这会令我们的国家继续走在‘无休止战争’的路上，而不是结束它”。

虚假理由

美国祸乱中东地区、制造人权灾难的举动往往伴随着谎言。国际社会不会忘记，美国当年以一瓶白色粉末当证据，言之凿凿指责伊拉克拥有大规模杀伤性武器。但直至今日，美国也没有在伊拉克找到任何大规模杀伤性武器。

美国及其西方盟友对叙利亚发动空袭时，所称理由为“叙政府军对平民使用化学武器”，然而其所谓证据只不过是西方情报部门资助的“白头盔”组织自编自导自演的摆拍。叙利亚政治战略研究专家海赛姆·哈桑指出，美国一直利用其强大的媒体工具散播各种污蔑叙利亚政府的谣言。

美国副总统哈里斯今年4月的一番话暴露了美国在中东地区频繁发动战争的真实目的。她说：“我参加过很多外交政策会议，要知道过去很多年，（美国）几代人都在为石油而战。”

事实一再证明，美国在中东地区维护的是其霸权，给中东人民带去的是灾难。亚西尔·穆特拉克曾是一名伊拉克工程师，2007年无故被驻伊美军抓捕拘禁并遭受了长达一年的非人虐待。他说：“美国所谓的‘人权’和‘民主’制造了伊拉克的混乱，掠夺了伊拉克的财富。”

伪善双标

美国动辄拿人权说事，却对自身在中东地区侵犯人权的诸多劣迹视而不见，如此双重标准遭到中东多国专家强烈批评。

伊拉克大学法学教授纳吉布·朱布里说，美国在人权问题上玩弄双标，实际是将人权作为维护自身霸权的工具。他指出，伊拉克战争期间，驻伊美军对大量无辜平民施以暴行乃至杀戮，但时至今日，美国政府既未将施暴士兵绳之以法，也未赔偿受害伊拉克人。

巴勒斯坦人权组织哈克集团负责人沙万·贾巴林指出，美国长期以来在巴以问题上对以色列的偏袒是其人权双标的一个特征。“美式人权并没有一个道义或法律标准，它只不过是美国用以实现政治目的、获取利益的工具。”

利比亚政治分析人士法拉杰·提克巴利认为，美国一直宣称自己是“民主、人权以及多元化的典范”，然而其人权记录却劣迹斑斑。他说，在国内，美国少数族裔权利得不到有效保护；在海外，美国四处点燃战火。“与其对他国指手画脚，美国更应自省其侵犯人权的罪行。”（参与记者：张淼、郑一晗、汪健、陈霖、潘晓菁、冀泽）

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