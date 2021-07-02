新华社英国法尔茅斯6月12日电 专访：七国集团应寻求对华合作而非遏制——访英国剑桥大学高级研究员马丁·雅克

新华社记者张代蕾 梁希之

七国集团峰会11日在英国西南部康沃尔郡卡比斯贝开幕。这个发达国家集团借此契机，继续抛出针对中国的议题。英国知名学者、剑桥大学高级研究员马丁·雅克认为，此举违背合作共赢的时代潮流，也表明七国集团对自身国际地位衰落已无能为力。对七国集团而言，正确的方向“应该是寻求与中国合作，而不是企图遏制或排挤中国”。

雅克日前在接受新华社记者专访时说，美国企图与西方盟友“抱团”遏制中国崛起，凸显了这个“发达国家俱乐部”、特别是美国，对自身地位日渐衰落的焦虑，“它没了往日的信心，如今的权力非常有限”。

雅克说：“七国集团曾在全球经济中占据主导地位，但现阶段它只是全球经济的一部分，权威已大为削弱。国际金融危机证明了它的苍白，只留下无力的阴影。”

他认为，人们早已意识到，二十国集团是一个更广泛、更具代表性的国际组织。作为这一组织的成员国，中国在应对2008年国际金融危机中发挥了重要作用。“但如今，游戏变了，美国想要排挤中国。”

雅克强调，七国集团不可能改变发展的大势，不仅因为这个小圈子自身无力，还因为“大家都知道七国集团内部存在很大分歧”。

“分歧之一就是七国集团内部对中国的态度。”雅克说，部分欧洲国家不愿追随美国把问题都归咎于中国，“他们对遏制中国没兴趣”。

“七国集团在全球经济问题上意见也不统一，美国和欧洲的立场有很大不同。”雅克说，七国集团中的意大利认可并参与“一带一路”合作，德国也与中国有大量经贸往来和直接利益。

雅克认为，如果美国继续奉行单边主义、霸权主义，这些分歧只会越来越大。欧洲不应跟随美国遏制中国，这是在犯错。

雅克说：“短期来看，美国立场不会变化。但从长远看，美国势必需要转变其立场，愿意平等地对待中国，尽管还无法预测这一天何时能来。如果美国做不到这一点，全球合作将难以实现。”

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