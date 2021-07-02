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专访：中国全面建成小康社会将助推非中经贸合作——访摩洛哥学者布希巴

2021年07月02日16:33 | 来源：新华网
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新华社拉巴特7月2日电 专访：中国全面建成小康社会将助推非中经贸合作——访摩洛哥学者布希巴

新华社记者陈斌杰

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴日前接受新华社记者书面专访时表示，中国全面建成小康社会，为非洲国家的产品提供潜力巨大的市场，将推动非中经贸合作进一步发展。

布希巴认为，中国全面建成小康社会后，人们的生活水平和购买力将持续提高，日益扩大的消费需求有利于非洲国家扩大对华出口，这将助力非洲国家发展繁荣，并实实在在提高非洲民众的收入。

布希巴说，中国全面建成小康社会，最主要原因在于中国共产党的正确领导。在中国共产党领导下，中国人民发扬独立自主、艰苦奋斗的精神，实现了发展繁荣。中国的成功鼓舞了广大非洲国家，坚定了它们通过合作发展来摆脱贫困的信心。

在布希巴看来，非洲国家同中国的合作始终建立在相互尊重、互不干涉内政、追求合作共赢的基础之上，中国始终对非洲国家予以无私支持，双方合作基础非常扎实，中国是非洲国家最真诚、最可靠的合作伙伴。

谈到摩洛哥与中国的合作，布希巴说，摩洛哥近年来与中国在经贸领域的合作不断深化，可以说“渐入佳境”。此外，中国出境游客数量增长，跨境文化交流发展，将为包括摩洛哥在内的非洲国家提供更多商机。

“我相信非中合作前景广阔，将续写人类历史上患难见真情、互帮互助、共同谋求发展的佳话。”布希巴说。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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