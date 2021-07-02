新华社北京7月2日电 在日前于北京举行的2021金砖国家传统医药研讨会上，金砖国家传统医药主管部门官员及专家围绕“金砖国家传统医药在公共卫生体系应对新冠肺炎中的作用”的主题深入探讨，与会代表一致通过《2021金砖国家应用传统医药抗击新冠疫情在线宣言》，倡议各国进一步发挥传统医药在疫情防控中的独特优势和作用。

记者从国家中医药管理局了解到，此次研讨会是由国家中医药局联合印度传统医学部，以线上线下相结合的方式共同主办的。

在抗击新冠肺炎疫情过程中，中医药作出了突出贡献，各国传统医药也发挥了独特的积极影响。宣言倡议各国进一步发挥传统医药在疫情防控中的独特优势和作用，支持有关机构联合开展对传统医药有效方药防治新冠肺炎的临床疗效评估和研究工作，完善传统医药与现代医学相结合的诊疗方案，为传统医药进一步参与全球疫情防控提供更多借鉴和参考。

宣言还倡议进一步深化传统医药领域交流与合作，支持有关机构在传统医药医疗、教育、科研、产业等方面加强交流合作，共享传统医药发展经验与成果，让传统医药更好地护佑当地民众健康。

国家中医药管理局局长于文明说，疫情发生以来，国家中医药局支持举办了110余场抗疫专家交流活动，成功举办了“中医药与抗击新冠肺炎疫情国际合作论坛”。金砖国家在传统医药领域一直保持着良好的合作，这次研讨会将进一步推动金砖国家发挥传统医药在应对当前疫情防控救治中的积极作用。

研讨会上，中国中医科学院院长黄璐琦院士、广州中医药大学副校长张忠德代表中国中医药专家发言，介绍中国中医药抗疫经验，并重点分享中医药应对“德尔塔”和“德尔塔+”变异毒株的有关信息。来自印度、南非、巴西、俄罗斯的传统医药专家，也就本国传统医药在抗疫方面取得的经验和成效开展了学术探讨和交流，并对未来加强传统医药领域交流合作提出了意见和建议。

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