新华社纽约7月1日电 综述：产油国未就增产达成一致 国际油价显著上涨

新华社记者刘亚南

石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国1日未能就8月原油增产幅度达成一致。由于主要产油国提出的增产幅度相对保守，市场担忧供需紧张局势仍将持续，国际油价显著上涨。

当天，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨1.76美元，收于每桶75.23美元，这是纽约原油期货首行合约价格自2018年10月以来首次收于每桶75美元以上；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.22美元，收于每桶75.84美元。

据报道，当天举行的欧佩克与非欧佩克产油国部长级会议上，沙特阿拉伯等国主张，今年8月至12月日均原油供应量每月环比增加40万桶，而阿联酋则主张更激进地增加供应。根据欧佩克发布的新闻公报，会议将于2日继续以视频方式进行。

欧佩克秘书长巴尔金多当天表示，今年4月开始逐步上调原油产量有助于市场持续稳定，受到市场欢迎；展望今后两年产量调整路线图，重要的是延续减产协议并紧密跟踪市场，避免明年出现规模较大的供应过剩；欧佩克在制定政策时将继续保持积极和谨慎。

有分析人士表示，目前欧佩克与非欧佩克产油国主要成员提出的增加供应方案偏于保守。这意味着国际石油市场供需可能仍将保持紧张局势，油价难以回落。

瑞穗证券美国公司能源期货业务负责人罗伯特·约杰预计，欧佩克与非欧佩克产油国8月至12月原油日产量每月环比可能增加50万桶。约杰表示，相对保守的增产建议受到市场多头欢迎。

高盛集团全球大宗商品研究主管杰夫·柯里表示，8月原油日均产量增加50万桶可能并不足以让油价下跌，特别是在进入夏季原油需求增幅原本就比较大。

奥地利JBC能源咨询公司预计，7月全球原油供需缺口将略低于日均200万桶，即便日均产量增加60万桶，8月全球原油市场供需缺口仍将扩大至日均250万桶。

分析人士表示，在全球经济整体保持复苏的背景下，产油国如果继续维持保守的增产计划，将令全球石油库存持续下降，国际油价则将继续得到支撑。

不过，也有市场人士认为，目前全球需求仍低于新冠疫情前的水平，在美元走强和大宗商品价格波动的情况下，当前油价已经面临回调。美国投资银行施蒂费尔金融公司美国股票研究部门执行董事巴里·班尼斯特认为，今年下半年，布伦特原油期货价格将回调至每桶55美元，明年将持续盘整。

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