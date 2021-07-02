新华社华盛顿7月1日电（记者谭晶晶）近日历史性高温席卷美国西北部、加拿大西南部等地，一些地区气温飙升至110华氏度（约43.3摄氏度）以上，热浪致数百人丧生。

据报道，美国西北部俄勒冈州、华盛顿州及加拿大部分地区连日来气温创历史新高。俄勒冈州最大城市波特兰连续3天刷新气温纪录，最高达116华氏度（约46.7摄氏度）；华盛顿州部分地区气温高达118华氏度（约47.8摄氏度）；加拿大西南部地区气温高达117.5华氏度（约47.5摄氏度），创下加拿大历史最高气温纪录。

罕见高温使求助电话和医院急诊数量激增，数百人因高温酷暑导致的相关疾病死亡。据报道，受极端高温影响的上述地区准备不足，大部分居民家里没有安装空调。

地方政府和研究人员将近期极端高温归因于气候变化和严重干旱。美国宾夕法尼亚州立大学大气科学教授迈克尔·曼表示，气候变化使极端高温天气发生得更加频繁强烈。气候变化正在重塑地球气温模式，随着人类向大气中排放的温室气体增多，气候系统中的“能量”不断上升，这种过剩的“能量”通过极端高温天气等形式体现。

美国总统拜登6月30日表示，气候变化是极端高温的推动因素，同时增加了发生山火的风险。

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