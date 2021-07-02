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斯洛文尼亚接任欧盟轮值主席国

2021年07月02日13:25 | 来源：新华社
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新华社卢布尔雅那7月1日电（记者彭立军）斯洛文尼亚7月1日接替葡萄牙开始担任为期半年的欧盟轮值主席国。斯洛文尼亚总理扬沙表示，新冠疫情后经济复苏、推动欧盟战略自主不断落实以及针对西巴尔干地区的欧盟扩大等，将是斯洛文尼亚担任轮值主席国期间的重点工作。

当天，欧盟委员会主席冯德莱恩率代表团访斯，与斯方就斯接任轮值主席国后相关工作计划进行讨论。同日，欧盟委员会批准了斯洛文尼亚总额达25亿欧元的经济复苏计划，其中包括18亿欧元拨款和7.05亿欧元的贷款，资金使用将侧重于支持生态转型和数字经济。

冯德莱恩会后在与扬沙联合举行的记者招待会上指出，斯出任轮值主席国正值欧盟处于转折点上，新冠疫苗接种正迅速推进，欧盟正在谨慎地重新开放，正从危机管理阶段转向逐步恢复阶段。

扬沙说，自去年年初以来，欧洲遭受疫情磨难，在欧盟委员会激励和资助下，欧洲抗击疫情取得重大突破，就疫苗研发、生产和分配，以及新冠疫情后经济复苏计划达成一致。

斯洛文尼亚于2004年加入欧盟，曾于2008年上半年首次担任欧盟轮值主席国。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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