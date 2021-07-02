新华社开罗7月2日电 全球连线：中国共产党的卓越领导是中国繁荣发展的关键——访埃及前总理埃萨姆·谢拉夫

新华社记者吴丹妮 马尔瓦·叶海亚

埃及前总理埃萨姆·谢拉夫日前在开罗通过视频方式接受新华社记者专访时表示，中国共产党的卓越领导是中国繁荣发展的关键，是“中国发展奇迹背后的主要原因”。

谢拉夫表示，中国共产党目标明确，团结带领中国人民在政治、经济、文化、环境保护和国家安全等领域取得空前成就，令世界瞩目。

谢拉夫说：“首先考虑人民利益和国家发展，这是中共执政的原则。”他表示，中共顺应时代潮流和世界发展趋势，各方面取得巨大成功。

在评价多次访华期间接触到的中共党员时，谢拉夫说：“他们认真、真诚，永远对建设一个强大的国家充满热情。”

改革开放40多年来，中国7亿多人摆脱贫困，对世界减贫贡献率超过70％。特别是中共十八大以来，中国近1亿农村贫困人口现行标准下全部脱贫。

谢拉夫对中国脱贫攻坚成就印象深刻、称赞有加。他表示，人民是这个国家的中心。深入了解中国的扶贫工作就会发现，中共旨在提高人民生活水平，实现社会整体发展。

谢拉夫强调，中共愿与其他国家分享其成功经验，与许多国家的政党不断加强交流，与埃及多个政党间的关系紧密而牢固。他认为，共建“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念构成了各国政党间加强合作的坚实基础。

“在与中共交往的过程中，我们不仅要讨论如何联合实施重大项目，还要从他们的政策、经验中获得启发，这至关重要。”谢拉夫说。

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