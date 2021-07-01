人民网斯德哥尔摩7月1日电 （王文）日前，由斯德哥尔摩中国文化中心倾力打造的年度线上文旅盛宴“中国旅游文化周”圆满收官。

据驻瑞典使馆文化参赞兼斯德哥尔摩中国文化中心主任陈晓介绍，文化中心通过“中国旅游文化周”活动一方面与瑞典民众云端相聚，增强共同抗击新冠疫情的信心；另一方面也向瑞典朋友发出诚挚邀请，2022相聚北京，共迎冬奥盛会。

活动由“冬奥冰雪旅游”“非遗技艺传承”“健康养生课堂”“乐享中国味道”“古韵实景演出”“印象浙江”和“我的中国之旅”七大板块组成。七个板块相互补充，相互映衬，多视角展示了中国奇伟瑰丽的自然风光、博大精深的文化底蕴、日新月异的社会发展、开放自信的国民心态、安乐祥和的日常生活。

此次活动“我的中国之旅”版块尤具特色。文化中心在活动伊始就广发“英雄帖”，邀请瑞典民众以图片或视频展示自己在中国旅行的见闻、趣事，表达自己对中国的印象和旅途感悟。瑞典民众积极参与，他们用质朴的语言、鲜活的画面、欢快的旋律阐释了他们眼中的中国，点赞中国的美食和热情，表达对中国的友好之情。

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