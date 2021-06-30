新华社意大利马泰拉6月29日电（记者叶心可 陈占杰）二十国集团外长和发展部长29日在意大利南部城市马泰拉举行为期一天的会议，呼吁国际社会采取多边行动，应对全球性挑战。

二十国集团轮值主席国意大利外长迪马约在致开幕词时说：“新冠疫情凸显国际社会需要共同应对紧急情况，因为它是超越边界的。”

会后通过的《马泰拉宣言》说，与会各方承诺致力于消除不平等、鼓励青年和妇女创业、促进非洲向生态化和数字化过渡。各国部长强调，在应对疫情后经济复苏、国际贸易、气候变化等全球性挑战时，应该协调行动，避免“国家主义”。

与会各方承诺与发展中国家一起采取行动，建设具有包容性和韧性的粮食供应链，确保所有人都能获得足够营养，实现2030年前消除饥饿的目标。同时，在粮食安全、营养和可持续性粮食体系等方面加大投资。

迪马约在会后举行的记者会上说，《马泰拉宣言》在两个关键原则的基础上发出了具体号召，这两个原则分别是将粮食安全和营养置于全球政治议程的优先位置，以及致力于执行有中长期效果的政策和投资。

他说，粮食安全对社会和谐以及各个国家和地区和平发展至关重要。而按照目前的趋势，预计到2030年，全球营养不良人口将达到8.5亿，而疫情的影响可能会使营养不良人口额外增加1亿。

二十国集团于1999年成立，由中国、阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、法国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、韩国、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯、南非、土耳其、英国、美国以及欧盟等20方组成，其人口占全球的三分之二，国内生产总值占全球的86%，贸易额占全球的75%。

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