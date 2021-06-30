新华社北京6月30日电 世界卫生组织29日发布的全球新冠疫情周报显示，截至6月27日的一周，全球新增确诊病例超过260万例，与前一周基本持平；新增死亡病例超过5.7万例，较前一周下降10%，为2020年11月初以来最低单周死亡病例数。

不过周报指出，过去一周全球日均新增确诊病例超过37万例，仍处于疫情暴发以来的高位，累计确诊病例目前已超过1.8亿例，累计死亡病例近400万例。

在世卫组织划分的全球六大区域中，非洲地区新增确诊病例较前一周增加34%，增幅最大。一周新增确诊病例居全球前五位的国家是巴西、印度、哥伦比亚、俄罗斯和阿根廷。

周报显示，非洲地区新增死亡病例较前一周增加42%，增幅最大。其他五个地区新增死亡病例数都较前一周有所下降，其中东南亚地区降幅最大，达33%。

世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间29日18时32分（北京时间30日零时32分），全球确诊病例较前一日增加309048例，达到181176715例；死亡病例增加6232例，达到3930496例。

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