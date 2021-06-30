人民网联合国6月29日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军29日出席第二届联合国会员国反恐机构负责人高级别会议，就“应对未来十年恐怖主义挑战”议题阐述中方立场。

张军表示，今年是“9·11”事件发生20周年，也是联合国《全球反恐战略》通过15周年。尽管国际反恐合作取得重要进展，但世界依然面临恐怖主义的现实威胁。国际社会应聚焦新冠肺炎疫情、反恐“双重标准”、新科技带来的新挑战，树立命运共同体意识，加强国际反恐合作。

张军表示，各国应坚持真正的多边主义，致力于捍卫以联合国为核心的国际体系，捍卫以国际法为基础的国际秩序，支持联合国在全球反恐领域发挥协调作用。安理会反恐委员会、反恐执行局和联合国反恐办要加强协调，重点防止恐怖组织利用疫情煽动和实施恐怖活动，着力解决网络恐怖主义、极端化、恐怖融资等突出难题，形成工作合力。

张军表示，反恐要重视预防，从消除恐怖主义的根源入手，标本兼治。要重视推进政治进程解决地区冲突，并通过经济社会发展，实现减贫脱贫，消除社会动荡，综合采取政治、经济、司法等综合手段，铲除滋生恐怖主义、极端主义的土壤。各国可就职业教育培训、社区矫正等预防性反恐和去极端化举措加强经验交流，提升反恐预防行动效果。

张军表示，国际社会在反恐问题上要反对双重标准，摒弃选择性反恐。恐怖分子没有好坏之分。各国应抛开地缘政治考量和意识形态偏见，打击一切形式的恐怖主义，并加强情报共享和司法合作，严格执行安理会相关决议。对安理会认定的恐怖组织和个人，所有国家都有义务落实安理会决议要求，严格执行相关制裁措施。

张军指出，加强能力建设，是有效应对恐怖主义新趋势的关键。针对恐怖组织加大利用新科技手段等趋势，我们要综合施策，从立法、司法、执法层面坚决防止新科技被恐怖组织滥用，同时也要利用新科技和新工具手段，精准有力打击恐怖活动。希望联合国反恐机构重点开展打击网络恐怖主义等能力建设项目，特别是帮助反恐前沿国家提升反恐能力和去极端化能力，夯实反恐战线的每一个链条。

张军表示， 中国将继续支持联合国反恐机构工作，愿同各国一道，针对恐怖主义新趋势和新特点，凝聚反恐共识，强化行动协调，推动反恐合作沿着正确的方向前进，维护全人类共同的未来。

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