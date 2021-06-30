人民网联合国6月29日电 （记者李晓宏）联合国安理会29日举行网络安全问题公开会，中国常驻联合国代表张军出席会议并阐述中方立场。

张军表示，各国在网络世界既享有共同机遇、拥有共同利益，也面临共同挑战、承担共同责任，正日益成为休戚与共的命运共同体。国际社会应携手合作，共同保障网络安全，维护国际和平。

张军表示，应以维护和平促安全，防止网络空间成为新的战场。国际社会应遵守《联合国宪章》宗旨和原则，特别是主权平等、禁止使用武力、不干涉内政、和平解决争端等原则。应尊重各国自主选择网络发展道路、网络管理模式、平等参与网络空间治理的权利。应审慎对待武装冲突法等适用于网络空间问题，防范网络空间军备竞赛。

张军表示，应以交流合作促安全，营造网络空间良好环境。网络空间霸权主义、单边主义、保护主义只会加剧紧张对抗，毒化合作氛围，应当受到国际社会共同抵制和反对。应为企业提供开放、公平、非歧视的营商环境，保障全球信息通信产业链供应链开放、稳定、安全，推动全球经济健康发展，反对以各种理由人为干扰企业正常经营行为。

张军表示，应以加强治理促安全，推进网络空间公平正义。各国应践行真正的多边主义，在联合国框架下建立各方平等参与、开放包容、可持续的网络安全治理进程，制定各国普遍接受的网络空间国际规则，反对搞小圈子和集团政治。中方期待新一届联合国网络安全问题开放式工作组为维护网络安全作出新贡献，愿与各方一道推动在联合国框架下制订打击网络犯罪国际公约。

张军表示，应以普惠发展促安全，实现网络空间共同繁荣。各国应采取更加积极、包容、协调、普惠的政策，促进信息通讯技术在全球范围内均衡发展，大力发展数字经济等新模式新业态，反对搞科技霸权。应加强数字基础设施建设和互联互通，打破信息壁垒，弥合数字鸿沟，帮助发展中国家提高数字化、网络化、智能化水平，落实2030年可持续发展议程。

张军指出，中方去年提出《全球数据安全倡议》，聚焦关键基础设施和个人信息保护、企业境外数据存储和调取、供应链安全等重大问题，为维护全球数据和网络安全提出建设性解决方案。中方还积极推进“数字丝绸之路”建设，同各国共同构建面向未来的智能化互联互通新格局。

张军强调，网络空间承载人类梦想，关乎民众福祉与和平安全。中方愿同世界各国一道，把握信息革命机遇，培育创新发展新动能，开创数字合作新局面，打造网络安全新格局，构建网络空间命运共同体，携手创造人类更加美好的未来。

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