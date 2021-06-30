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津巴布韦再次收紧防控措施应对新冠疫情

2021年06月30日08:26 | 来源：新华社
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新华社哈拉雷6月29日电（记者张玉亮）津巴布韦总统姆南加古瓦29日晚宣布，即日起在全国实施更为严格的“封城”措施，以应对近来新冠确诊病例数激增的局面。

姆南加古瓦当晚发表电视讲话说，6月初以来，津巴布韦面临第三波疫情的威胁。尽管政府采取多项措施，但由于民众防疫意识松懈、变异新冠病毒快速传播等原因，疫情仍未得到有效控制，政府不得不采取更为严格的4级“封城”举措。

据他介绍，相关措施包括政府部门、商业机构的上班时间缩短为8时至15时30分；宵禁时间延长为18时30分至次日6时；工厂只允许40%的员工同时在岗；除运送食品和药品的车辆外，禁止一切城际旅行；来自变异新冠病毒阿尔法、德尔塔毒株疫情严重国家的旅客入境后将被强制隔离并进行多次核酸检测等。上述措施立即生效，为期两周。

姆南加古瓦呼吁民众接种新冠疫苗，以尽早在全国范围内实现群体免疫，遏制疫情发展。

为防止暴发第三波疫情，津政府从6月14日开始收紧防疫措施，包括禁止除葬礼外的人群聚集活动、所有会议以线上方式举行、限制政府部门和私营企业办公人数等。但相关措施实施两周以来，该国单日新增确诊病例和死亡病例仍在不断增加。

津卫生部数据显示，截至28日，该国累计报告新冠确诊病例47284例，累计死亡病例1749例。在全国约1400万人口中，超过76万人已接种至少一剂新冠疫苗，其中超过53万人已完成两剂接种。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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