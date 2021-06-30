新华社布鲁塞尔6月29日电（记者任珂）随着夏季旅游高峰即将来临，欧盟委员会29日发布重新开放文化和创意产业指导方针，旨在帮助这一产业尽快摆脱新冠疫情影响。

根据这项指导方针，欧盟成员国在重新开放文化场所和举办相关活动时，必须考虑本国的新冠疫苗接种覆盖率和流行病学情况。举办活动的场所也很关键，例如户外活动比室内活动更安全，适当的通风和参与人数应是考虑的重点。

该指导方针说，欧盟委员会今年春季在5个成员国进行了测试。测试结果显示，如果在入口处实施检测并要求参与者戴口罩，“现场活动不会加速感染”。

该指导方针要求各成员国在文创机构采取一系列措施，包括安装适当的通风设备、确保所有工作人员接种新冠疫苗、强化戴口罩和勤洗手措施、保持社交距离、对密切接触者实施追踪、制定防范计划等。

欧盟委员会副主席希纳斯当天在新闻发布会上说，为了帮助文化和创意产业复苏，欧盟将采取一系列行动和措施。

欧盟委员会负责创新、研究、文化、教育和青年事务的委员加布里埃尔说，2021年至2027年期间欧盟在文创产业方面的预算总额增加了45亿欧元。

新冠疫情期间，欧盟文创产业遭受严重打击。据2021年度欧盟单一市场报告统计，2020年欧盟电影院票房收入减少70%；音乐会等举办场所上座率下降76%，收入减少64%；热门旅游区的博物馆收入损失将近80%。

随着欧盟各成员国新冠疫苗接种工作大规模开展，新冠疫情逐步得到控制，新增确诊病例数大幅减少，欧盟多地开始放宽社交限制措施。同时，有病毒学家警告说，新冠变异病毒正在加速传播，疫情有再次严峻的可能。

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