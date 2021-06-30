新华社北京6月29日电 综合新华社驻外记者报道：新华社国家高端智库28日面向全球发布中英文智库报告《人民标尺——从百年奋斗看中国共产党政治立场》。对于报告内容，多国专家学者认为，中国共产党坚持人民至上的执政理念，为中国擘画发展蓝图，团结带领中国人民取得经济社会发展的巨大成就，赢得人民的拥护和支持，相关经验值得其他国家政党借鉴。

新加坡国立大学东亚研究所助理所长陈刚认为，中国共产党全心全意为人民服务，把人民放在制定政策、治理国家的最根本出发点上。这种人民至上的理念，贯彻到中国政治生活、经济生活、社会生活的方方面面，使中国共产党获得广泛的群众基础。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩认为，中共十八大以来一直在加强党的建设，开展反腐败斗争，意义重大，人民对中共政策的信任更加坚定。

肯尼亚国际关系问题专家卡文斯·阿德希尔说，中共在革命、建设中不断取得丰硕成果，其秘诀之一就是强调并践行人民至上理念。只要心里装着人民，把人民利益放在最高位置，就一定能作出正确决策，确定最优路径，并依靠人民战胜一切艰难险阻。中国共产党践行人民至上的执政理念，为全世界很多国家提供了很好的借鉴。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱指出，中共进行理论探索和创新，从实际情况出发制定国家的长远规划，在执行过程中强调专注、纪律和辛勤努力，不急功近利，这是中共领导中国不断取得成功的重要原因。

哈萨克斯坦外交部对外政策研究所所长博拉特·努尔加利耶夫强调，中国共产党团结带领中国人民克服各种艰难险阻和重重挑战，在中国特色社会主义道路上不断前进，取得经济社会发展的伟大成就。

老挝社会科学院院长助理宋吉说，在中国国内，中共带领人民共同奔向更美好的生活；在国际社会，中共推动构建人类命运共同体，谋求各国共同发展。中共政策内外贯通、一致，令世人信服。

巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万指出，作为执政党的中国共产党为中国脱贫攻坚战制定有效政策、付出艰苦努力，中国的脱贫成就是对全人类的一大贡献。

塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉杰瓦茨说，中国在抗击新冠疫情过程中坚持人民至上、生命至上，在短时间内有效控制疫情。中国人民支持中共采取的抗疫举措，因为他们知道，这些举措都是为了保护人民的生命安全。中国的抗疫经验再一次印证了中国人民对中国共产党的支持和信赖。（参与记者：王丽丽、黎华玲、郭骏、张继业、杨士龙 、兴越、胡友松、章建华、李浩、石中玉）

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