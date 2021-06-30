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在英中资企业成果展见证中英经贸合作发展历程

2021年06月30日08:15 | 来源：新华社
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新华社伦敦6月28日电（记者孙晓玲 杨海若）在英中资企业成果线上展览28日在伦敦开幕，多角度呈现了在英中资企业的发展成果。

本次展览由英国中国商会主办，以“经贸合作新高度、扎根经营新深度、互利共赢新广度”为主题，汇集了金融、科技、基础设施、能源等行业在英中资企业的近130张珍贵历史图片。

中国驻英国大使郑泽光在主旨演讲中表示，当前中英关系处于关键节点，更需要两国工商界团结协作，共克时艰，希望英方为中国企业提供公平、友善的营商环境。

英国中国商会会长方文建介绍在英中资企业取得的成果。他说，中国“走出去”战略的实施和中英全面战略伙伴关系的建立为中资企业在英发展注入强心剂。

48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里说，在英中资企业从最初的小规模发展至今，已成为英国经济的重要组成部分，为扩大英中经贸关系发挥着重要作用。中国作为具有全球影响力的经济体，为世界经济持续增长注入强劲活力。

英中贸易协会主席古沛勤爵士表示，在英中企飞速发展是英中经贸关系长期互利共赢的良好例证。

来自中英政界、商界、学术界等的近300位嘉宾通过视频会议软件参加活动，数万英国及其他国家观众观看线上直播。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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