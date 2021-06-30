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中国代表呼吁制定各国普遍接受的网络空间国际规则

2021年06月30日08:14 | 来源：新华社
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　　新华社联合国6月29日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军29日表示，应制定各国普遍接受的网络空间国际规则，反对搞小圈子和集团政治，反对搞科技霸权。

　　张军在当天举行的安理会网络安全问题公开会上说，应以维护和平促安全，防止网络空间成为新的战场。应以加强治理促安全，推进网络空间公平正义。各国应践行真正的多边主义，在联合国框架下建立各方平等参与、开放包容、可持续的网络安全治理进程，制定各国普遍接受的网络空间国际规则，反对搞小圈子和集团政治。

　　他指出，应以交流合作促安全，营造网络空间良好环境。维护网络安全是全球性课题，没有哪个国家能够置身事外、独力应对。网络空间霸权主义、单边主义、保护主义只会加剧紧张对抗，毒化合作氛围，应当受到国际社会共同抵制和反对。各国应携手努力，深化在技术研发、规则制定、信息共享等方面的交流合作，共同遏制信息技术滥用。应共同反对网络监听和网络攻击，打击网络恐怖主义和网络犯罪，提升网络安全保障能力。应为企业提供开放、公平、非歧视的营商环境，保障全球信息通信产业链供应链开放、稳定、安全，推动全球经济健康发展，反对以各种理由人为干扰企业正常经营行为。

　　张军指出，应以普惠发展促安全，实现网络空间共同繁荣。各国应采取更加积极、包容、协调、普惠的政策，促进信息通信技术在全球范围内均衡发展，大力发展数字经济等新模式新业态，反对搞科技霸权。

　　张军指出，中方去年提出《全球数据安全倡议》，聚焦关键基础设施和个人信息保护、企业境外数据存储和调取、供应链安全等重大问题，为维护全球数据和网络安全提出建设性解决方案。中方还积极推进“数字丝绸之路”建设，同各国共同构建面向未来的智能化互联互通新格局。

　　张军强调，中方愿同世界各国一道，把握信息革命机遇，培育创新发展新动能，开创数字合作新局面，打造网络安全新格局，构建网络空间命运共同体，携手创造人类更加美好的未来。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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