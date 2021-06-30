本报记者 赵晓霞 孙亚慧

德国梅泽堡应用技术大学中国学子在了解早期中国共产党人在欧洲的革命足迹。

德国哈勒地区学生学者联合会供图

日前，由全韩中国学人学者联谊会主办的“庆祝中国共产党成立100周年党史讲座”举行。图为讲座现场。

《神州学人》供图

1914年，李大钊进入早稻田大学学习。图为早稻田大学早稻田校区。

新华社记者 杜潇逸摄

全法中国学者学生联合会组织中国留学生讨论十九大报告。

全法中国学者学生联合会供图

莫斯科大学中国学子在中国国家博物馆参观。

莫斯科大学中国学生学者联谊会供图

从赴海外学习并探索救国图存道路到传播马克思主义；从促进马克思主义同中国工人运动相结合到参与中国共产党创建；从投身新中国各项事业发展到追寻中华民族复兴梦想……在中国共产党波澜壮阔的百年发展历程中，一直都有中国留学生的身影。

前驱先路，筚路蓝缕，踵其后者，赓续不辍。正如全法中国学者学生联合会主席、巴黎第八大学马克思主义哲学博士生丁剑所说：“我们作为新时代的海外学子，站在历史与现实的交汇处感慨万千。遥想当时的中国，山河破碎，满目疮痍，无数仁人志士奔走四海，上下求索济世救国的良方。正是因为一代代革命先辈的前赴后继，才换来了我们今天的国家昌盛和民族复兴。历史证明，中国共产党领导中国人民创造了奇迹，为中华文明发展史翻开了新的一页。”

探索救国图存之路

“以青春之我，创建青春之家庭，青春之国家，青春之民族，青春之人类……”在日本东京都早稻田大学历史纪念馆的一堵名人名言墙上，有这样一段文字，写下这段文字的是中国共产党创始人之一、伟大的马克思主义者——李大钊。

“不仅仅是李大钊、还有陈独秀、廖承志等革命先辈都在早稻田大学留下了奋斗的足迹。”就读于日本早稻田大学、目前主要从事智能驾驶传感方面研究的夏周正说，“校史馆还存放着前辈们当年学习的记录。”

今年正逢建党百年，夏周正与早稻田大学学友会的中国学子一道，追寻前辈足迹，开展采风活动。“早期共产党人怀揣救国热情，心忧国家未来，胸怀伟大理想，他们探求救国之路的经历令人敬佩，他们的精神穿越时空，激励着成长在这个幸福美好时代的学子，心怀理想，奋发学习，报效祖国。”夏周正说。

1921年春，中国共产党早期组织选派首批社会主义青年团团员赴莫斯科东方劳动者共产主义大学学习，这批致力于救国救民的青年回国后推动了马克思主义在中国的传播，为中国革命事业作出了重要贡献。“这些优秀的留学前辈带着在海外学到的知识回到祖国，用实际行动践行了‘留学报国’的初心。”正在莫斯科国立大学攻读博士学位的高牧洋说，“今年是中国共产党成100周年，站在这样一个重要的历史节点上，作为一名留俄青年学子，感受到的是一种沉甸甸的责任感与使命感。”

高牧洋表示，回望历史，革命前辈用汗水、鲜血、生命换来了今天和平稳定的发展环境，新一代青年应汲取前辈艰苦奋斗的报国精神，坚定捍卫中国特色社会主义这面旗帜，传承好、发扬好前辈们的爱国精神与红色基因，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

在英国剑桥大学土地经济系博士生陆倩雨的故乡上海，自1919年3月到1920年12月，共有1600余名有志青年怀着寻求救国之道的愿望，从上海乘船出发到法国勤工俭学，踏上了人生启航之路。“100年后，重访赴法勤工俭学海上启航地，重温那段感人的故事，他们的民族气节和爱国精神感召着我们这一代留学青年，激励我们追随前辈们探求真理的足迹，踏上学习国外先进科学技术、练就真本领、实现‘中国梦’的新征程。”陆倩雨说。

德国马丁路德-哈勒维滕贝格大学在读硕士生唐彬所学专业之一是政治学，在各种研讨课上，他会与教授和德国同学讨论中欧意识形态的差异。“随着讨论面的扩展，我能明显感受到自己对祖国的认同感在提升，这是基于比较视野的理性思考后得出的结论——只有中国共产党才能领导中国。我也希望让更多德国人明白和理解：中国共产党领导中国人民进行的伟大奋斗，是人类现代化历史进程中的壮丽篇章。”唐彬说。

个人理想融入国家发展

全国革命走向胜利的前夕，百废待兴，急需大量管理人才和技术专家。在此背景下，中央决定，选派年轻干部前往苏联接受高等教育。数据显示，从上世纪50年代到60年代，中国向苏联派出了1万多名留学生，向东欧等社会主义国家派出了1000多名留学生。

1957年11月17日，莫斯科大学礼堂里人山人海，面对意气风发、充满活力的留苏学子，正在访苏的毛泽东发表讲话：“世界是你们的，也是我们的，但是归根结底是你们的。你们青年人朝气蓬勃，正在兴旺时期，好像早晨八九点钟的太阳。希望寄托在你们身上。”

“我是2017年入读莫斯科大学的，正值毛主席讲话60年。即使相隔一个甲子，毛主席的讲话仍然让我感受到巨大的力量，也是我发奋努力、报效祖国的动力源泉。”高牧洋说。

在新中国成立初期，面对极其艰难困苦的条件，一大批留学人员选择回到祖国怀抱，将个人理想融入国家发展，顽强拼搏，为新中国各项事业发展作出了巨大贡献。

1978年6月23日，邓小平作出了扩大派遣留学生的重要指示，明确提出：“要成千成万地派，不是只派十个八个……要千方百计加快步伐，路子要越走越宽。”由此，拉开了中国教育对外开放的大幕，推动形成了我国历史上规模最大、领域最多、范围最广的留学潮。教育部数据显示，1978至2019年，中国各类出国留学人员累计达656.06万人。

与留学潮相呼应的是“归国热”，海外求知、学成归国成为越来越多出国留学人员的选择。大批优秀留学归国人员，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，成为中国科技、教育、经济、文化等领域的领军人物，为祖国的发展贡献了自己的力量。

埃及亚历山大大学在读博士生马志山每次回国返回家乡，都能感觉到家乡日新月异的变化，“父老乡亲们都说这都得益于党的政策好”。“祖国的快速发展为中国留学生提供了很多机遇，作为新时代的青年，我们要做好中外民间交流，既要让国际社会了解真实的中国，也要做好中华文化的传播。”马志山说。

在比利时鲁汶大学攻读博士学位的李冰玉称自己是听着前辈们艰苦卓绝的奋斗故事长大的，“希望我们新一代留学青年也能成为祖国的栋梁，用自己的行动来向世界展示中国的发展，更希望在学有所成后，为祖国的发展贡献力量”。

追寻中华民族复兴梦想

“今年我们迎来了伟大的中国共产党成立100周年，在党的英明领导下，中国取得了举世瞩目的成就，我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标。”作为新一代海外学子，丁剑十分感慨，“我们始终铭记，今天的荣耀和幸福来源于无数革命前辈的奋斗和牺牲，因此留学在外的我们须臾不敢懈怠，日夜努力且无一刻不心念祖国。唯有如此，才能告慰革命先辈，才能对得起党和国家对我们的培养。”

中国的快速发展和国际影响力的不断提升，让海外学子感到骄傲与自豪，也为他们提供了可以实现自身价值的更广阔的舞台。

李冰玉的母亲是“70后”，她常给李冰玉讲自己小时候的事，比如晚上用煤油灯看书等。“虽然我听得津津有味，但又觉得十分遥远。如今，我受国家留学基金委资助出国留学，切身感受到祖国的日益强大并为之骄傲。我很荣幸可以见证和参与这份骄傲，也期待自己能为这骄傲贡献一份力量。”李冰玉说。

就读于美国威斯康星大学麦迪逊分校的李煜哲告诉记者，受新冠肺炎疫情影响，美国口罩紧缺时，在美学子收到了来自祖国的健康包。“虽然生活在异国他乡，但祖国母亲给了我们足够的安全感。”李煜哲说。

2017年，习近平主席在给莫斯科大学中国留学生的回信中指出，“青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。实现中华民族伟大复兴的中国梦，离不开一代代青年的接力奋斗。”

高牧洋表示，作为新时代的中国留学生，将继续弘扬留学报国的光荣传统，更从容、更自信地向国外友人展现精神风貌，更客观、更理性地看待各国发展的问题与差异，更积极、更主动地投身于祖国的建设与发展中。

夏周正表示，将沿着革命前辈的奋斗足迹，努力学习、奋发向上、勇往直前，为中华民族的伟大复兴而奋斗。

就读于巴西南大河州联邦大学的郭平安还记得自己读小学三年级时，语文老师和她一起出班级的黑板报的场景。老师在黑板上写下“试看将来的环球，必是赤旗的世界”，并告诉她这是李大钊的名言。“当时我虽然不解，但是牢牢记住了这句话。后来，我成为少先队员、共青团员、共产党员，每次在庄严的时刻，总会想起小学语文老师用温和的语气读出这句话的场景。”郭平安说，“我也逐渐明白，正是这句话所含的力量、共产党人的信念和中华民族的自信，令人相信未来的确会朝气蓬勃并值得期待。如今，革命前辈用青春和生命为之奋斗的事业已经成为现实。我默读这句话，抬头仰望高高飘扬的国旗和党旗，内心除了激动，更充满了信仰的力量。”

“站在两个一百年历史交汇的重要节点上，历史的接力棒传递到我们手中，立足世界学术前沿，构建具有国际影响力的话语体系和叙事体系，更加充分展现中国故事及其背后的思想力量和精神力量，将成为我们新一代青年留学生的责任与担当。”陆倩雨说。

(责编：艾雯、刘洁妍)