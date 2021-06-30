中国共产党迎来百年华诞，世界各地的爱国华侨华人纷纷举办各类活动纪念这一喜庆日子。在接受本报记者采访时，他们表示，相信在中国共产党的坚强领导下，中国必将取得更大发展成就，朝着实现中华民族伟大复兴的目标不断迈进。

回顾历史 凝聚力量

“从最初只有几十名党员，到如今发展成为一个9100多万党员的世界最大的执政党，中国共产党走过了极不平凡的100年。”菲律宾华商联总会理事长林育庆表示，菲中建交之初，许多华人企业家去中国投资设厂。随着改革开放的推进，中国经济突飞猛进。如今，大量中国企业参与菲律宾的建设，“在菲华人深切地为祖（籍）国发展成就感到骄傲，这一切都要感谢中国共产党。”林育庆说。

“是中国共产党创立了新中国，洗去了百年国耻；是中国共产党带领人民翻身做主，过上了美好生活。在中国共产党领导下，中华民族迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，中国人民的生活迎来从温饱不足到小康富裕的伟大跨越。没有共产党，就没有新中国的今天和未来。”巴西中国和平统一促进会会长王俊晓说，“新冠肺炎疫情给全球公共卫生带来严峻挑战，中国的无私帮助增强了巴西等发展中国家的疫苗可及性和可负担性，民众生命权得到了实实在在的保障。”

中俄人文合作发展中心董事长尹斌正在筹备一场特别的党史图片展，展览将在俄罗斯伊万诺沃国际儿童院举行。上个世纪，毛泽东、朱德、刘少奇、蔡和森、李富春等老一辈革命家的子女曾在这里学习、生活。“实现中华民族伟大复兴是一项光荣而艰巨的事业，需要一代又一代中国人共同为之努力。有国才有家，只有国强了，家才能温暖；国家强大了，才有海外中国人的自豪。”尹斌说。

全美中华青年联合会会长、《洛杉矶邮报》董事任向东回忆，20年前到美国留学时，自己所在的大学只有不到50名中国留学生，而现在有来自中国的留学生近千名，当时全校只有一位华人教授，而现在，仅商学院的华人教授就有近十位，“在中国共产党的领导下，中国国力日渐强盛，成为国际舞台上的重要一员，海外侨胞与有荣焉。”

德国德中国际文化交流总会会长姜锋说：“今天的幸福生活是中国共产党带领全国人民用鲜血、汗水奋斗而来的。作为中华儿女，应发挥自身优势，共同推进祖（籍）国高质量发展。”

同享繁荣 共树信心

巴哈马华侨联谊会会长黄铁汉表示，在中国共产党领导下，中国的改革开放取得伟大成就，特别是在网络通信、高铁、航天、环保等领域的发展成就令世界瞩目，书写了人类发展史上的新篇章，“作为中华儿女，我们为祖（籍）国的发展成就深感骄傲和自豪，相信在中国共产党领导下，中国将继续沿着中国特色社会主义的正确道路不断前进，努力实现中华民族的伟大复兴。”

在海外侨居20多年的欧洲杭州联谊总会会长陈翔参加了“同心筑梦跟党走·最美故乡云”“建党百年摄影展”等网络庆祝活动。“我发现，中文在巴黎越来越常见，巴黎机场不同航站楼之间的小火车上都有了中文广播，博物馆、大型商场都派发中文指南，不断发展的祖（籍）国是海外华人的强大后盾。”陈翔说。

全泰中国留学生学者联合会（全泰学联）副主席赵婧楠表示，中国发展蒸蒸日上，国际影响力越来越大，在泰华侨华人感到无比自豪，中国应对疫情的能力和疫苗研发推广速度让越来越多泰国人刮目相看，“许多泰国朋友羡慕中国防疫的成功，这归功于中国共产党坚强有力的领导。”

意大利米兰龙甲中文学校负责人李昂感叹：“祖（籍）国的兴旺强盛在潜移默化地影响着我们。”李昂说，孩子的意大利同学会用中文打招呼，中餐生意越来越红火，“共建‘一带一路’推动中外友好交流，为我们在海外的文化教育事业提供力量源泉。”

同心同德 共筑伟业

日本侨报出版社日前出版《中国共产党如何改变中国》和《中国精准脱贫故事》，并在日本全国的实体及网络书店发行。日本侨报社总编辑段跃中表示，扎根民间，介绍中国，是身在海外的华侨华人应尽的职责。“近年来，我们出版的介绍中国最新动态和发展成果的书籍《一带一路详说》《携手抗击新冠肺炎》和《探访中国制造现场》等均能进入日本全国畅销书籍排行榜。”段跃中希望继续充分用好这个平台，着眼中日民心相通，向日本民众介绍中国的发展进步，为促进中日两国人民的友谊作出新的贡献。

德国中华文化艺术交流协会会长邵红升表示，中国跃升为世界第二大经济体，比任何时候都更接近中华民族伟大复兴的目标。广大归侨侨眷和海外侨胞是祖国发展的支持者、参与者、受益者，未来也将继续在国家发展最需要、自己最能起作用的领域发挥优势，发挥好桥梁和纽带作用，为祖（籍）国的蓬勃发展贡献力量。

西班牙华侨华人协会主席陈建新表示，海外侨胞一直是中国共产党的坚定支持者，中国的不断发展壮大也为海外华侨华人带来更多的发展机遇。中国共产党以人为本，是有责任、有担当的执政党，海外侨胞更有信心为祖（籍）国的未来建设、为中华民族的伟大复兴添砖加瓦。

（本报北京、里约热内卢、曼谷、柏林、华盛顿、巴黎、罗马、东京、马德里6月30日电 记者王新萍、曲颂、李晓骁、赵益普、李强、吴乐珺、李永群、韩硕、刘军国、姜波）

《 人民日报 》（ 2021年06月30日 09 版）

(责编：胡永秋、杨牧)